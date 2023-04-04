HDP’lilerin yargılanmasına bugün başlanacak

HDP tarafından yapılan “Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin” başlıklı açıklama nedeniyle 11 sanık hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek.

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından, 24 Nisan 2021 tarihinde, “Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin” başlıklı bir açıklama yapılmıştı. Söz konusu açıklama nedeniyle aralarında Alp Altınörs ve Veli Saçılık’ın da bulunduğu dönemin 11 HDP MYK üyesi hakkında, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

SAVCILIĞIN İDDİANAMESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türk milletini alenen aşağılayıcı faaliyet, söz ve davranışlarda bulunulmasını demokratik anayasal düzenin korumayacağı izahtan varestedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına göre kurulan ve faaliyetlerde bulunan bir siyasi partinin mensuplarının bu kapsamda Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatlerinin aleyhine çalışmalar yapmasını hukuk düzeni korumaz. Bu kapsamda, bildirideki açıklamaların Türk milletinin milli menfaatlerine ve tarihi gerçeklere aykırı olduğu açıktır” denilmişti.

2 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesi uyarınca 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. TCK’nın, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” başlıklı 301. maddesinde, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer alıyor.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/hdplilerin-yargilanmasina-bugun-baslanacak-379413