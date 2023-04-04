Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DUVAR – Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, pazar günü akciğer kanseri nedeniyle 50 yaşında vefat etti. Bakırcıoğlu için bugün Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde tören düzenlendi.

Törene, Bakırcıoğlu’nun ailesi, yakınları ile Dink ailesi üyeleri, Agos Gazetesi çalışanları, HDP Milletvekili Garo Paylan, TİP Milletvekili Ahmet Şık, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından Bakırcıoğlu’nun cenazesi kiliseden alkışlarla uğurlandı.

Bakırcıoğlu, Balıklı Ermeni Mezarlığı’na defnedildi. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/dink-ailesinin-avukati-hakan-bakircioglu-son-yolculuguna-ugurlandi-haber-1611777