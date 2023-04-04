AFAD 6 İLİ DAHA AFET BÖLGESİ İLAN ETTİ! Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? Afet bölgesi ilan edilince ne olur?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 il ve Sivas’ın Gürün ilçesi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edilmişti. AFAD tarafından yapılan açıklamada 6 ilin daha afet bölgesi ilan edildiği duyuruldu. Peki Hangi iller afet bölgesi olarak ilan edildi? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? AFAD tarafından yapılan açıklama ile 11 il ve Sivas Gürün ilçesi dışında 6 ilin daha Afet Bölgesi kapsamına dahil edildiği duyuruldu. Peki Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? Afet Bölgesi ilan edilmesi ne anlama geliyor? İşte merak edilenler… HANGİ İLLER AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ? Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir. AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİNCE NE OLUR? Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor. Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. Bunun için ilgili bakanlıklar hükümet tarafından Afet Bölgesi’nde görevlendiriliyor. Yönetmelikte bölgedeki kişilerin, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi öngörülüyor, Kamu personeline de düzenli bir şekilde yolluk, harcırah ve avans ödemesi yapılıyor. Bölgedeki her bir ailenin, her bir bireyinin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendiriliyor. Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödeniyor, binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildiriliyor. Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. https://www.milliyet.com.tr/galeri/hangi-iller-afet-bolgesi-ilan-edildi-afet-bolgesi-ilan-edilen-11-ile-yeni-iller-eklendi-mi-6926439/3 Share this: Twitter

Facebook

