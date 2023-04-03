Selçuk Bayraktar İlham Aliyev ile görüştü

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin diğer tüm alanlarda olduğu gibi askeri ve savunma sanayii alanlarında da başarıyla geliştiği vurgulandı ve işbirliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Aliyev’e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve deprem sonrasında gerçekleştirilen yardımlar dolayısıyla şükranlarını iletti.

Selam için teşekkürlerini bildiren Aliyev de Bayraktar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamını iletmesini rica etti.

Aliyev, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir kez daha taziyelerini ileterek, Türkiye’ye yaptıkları yardımların kardeşlik görevi olduğunu söyledi.

Kendisinin Ankara’ya ve Erdoğan’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği temaslara değinen Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işgalden kurtarılan topraklara yaptığı ziyaretlerin ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Aliyev, Türkiye’nin savunma sanayisinin son yıllarda büyük başarılara imza attığına, Baykar’ın da bu konuda öncü rol oynadığına dikkati çekerek, Baykar ürünlerinin 2. Karabağ Savaşı’nda işgalci Ermeni güçlerin askeri teçhizatının imhasındaki rolünü hatırlattı.

Bayraktar, görüşme sonrasında Aliyev’e, KIZILELMA maketi ile Bayraktar Akıncı poları hediye etti.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar şunları yazdı;

Kardeş ülke Azerbaycan'daki sıcak misafirperverliklerinden ötürü Saygıdeğer Cumhurbaşkanı @Azpresident İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum. #TekMilletİkiDevlet'in ortak geleceği #KIZILELMA'larımız için çalışmaya devam edeceğiz. 🇦🇿🇹🇷 Qardaş ölkəmiz Azərbaycanda göstərdiyi… pic.twitter.com/ygRCx0RzEg — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 3, 2023

Kardeş ülke Azerbaycan’daki sıcak misafirperverliklerinden ötürü Saygıdeğer Cumhurbaşkanı @Azpresident İlham Aliyev’e şükranlarımı sunuyorum. #TekMilletİkiDevlet’in ortak geleceği #KIZILELMA’larımız için çalışmaya devam edeceğiz. 🇦🇿🇹🇷

Qardaş ölkəmiz Azərbaycanda göstərdiyi… pic.twitter.com/ygRCx0RzEg — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 3, 2023

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’la da bir araya gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a, Hasanov tarafından askeri işbirliği alanındaki katkıları nedeniyle “Askeri İşbirliği Madalyası” takdim edildi.

Yeni Şafak