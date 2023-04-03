Putin gidince dikkat çekmişti, sebebi çok başka çıktı! Bu adaya dişi sinek bile giremiyor

Derleyen: Fazilet Şenol / Milliyet.com.tr – Dünyanın pek çok köşesinde birçok insanın ibadetlerini yerine getirdiği, turistik olarak da ilgi gören binlerce manastır bulunuyor. Yunanistan’daki Athos Dağı’nda bulunan Simonos Petras Manastırı da onlardan biri. Yunanistan’da Rus Ortodoks rahiplerin bin yıldır yaşadıkları Aynoroz’daki Athos Dağı hem turistik hem de coğrafi olarak dünyada binlerce insanın dikkatini cezbediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks keşişleri ziyaretinin ardından adaya olan ilgili gün geçtikçe artmış durumda. Turistik olarak dikkat çeken Athos Dağı’nın ise oldukça ilginç bir özelliği var, o da dünyada kadınlara yasaklı olan en geniş alan olması. Tam 335 kilometrekarelik bir yarımadayı kaplayan dağa yalnızca kadınlar değil kelimenin tam anlamıyla dişi sinek bile giremiyor. Peki kadınlar dahil olmak üzere dişi hayvanların bile Aynoroz’a girmesi neden yasak? Haberin Devamı 500 METREDEN FAZLA YAKLAŞMALARI YASAK Her gün 100 Ortodoks ve 10 Ortodoks olmayan erkek hacı adayları, Aynoroz’da bulunan 20 manastırdan birinde üç gece kabul ediliyor. Ancak kadınlar hariç… Kadınlar sadece dağa alınmamakla kalmıyor üstüne yarımadanın 500 metreden fazla yaklaşmalarına bile izin verilmiyor. Adayı ziyaret edecek olan erkek turistler feribota ya da gemiye binerken eşleri ya da kız arkadaşlarının ise limanda kalması gerektiği söyleniyor. Adaya kadın girmemesi için çok sıkı önlemler alınıyor. Öyle ki 1953 yılında Maria Poimenidou isimli bir kadın, erkek kılığına girerek adaya girdiğinde büyük olaylar meydana gelmiş. Erkek olmadığı fark edilen kadın, adayı ziyarete gittiği için 12 ay hapis cezasına çarptırılmış, ardından da bir daha bu durumun yaşanmamasına yönelik birçok yasa çıkartılmış. Kadınların ve dişi hayvanların adaya girememesinin altında ise birden fazla sebep yatıyor. Haberin Devamı HRİSTİYAN DİN ADAMLARININ BEKARET YEMİNİNİ ÇİĞNETMEMEK 10. yüzyıldan kalma tarihi bir kitaba göre dişi hayvanlar çok dışkıladığı için adaya girmelerine izin verilmiyor. Ayrıca bu kitaba göre kadınların adaya giriş yapamamalarının sebebi ise adada kalan Hristiyan din adamlarının ettiği bekaret yeminini çiğnememesini sağlamak. Ancak sebepler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Konuyu Hz. Meryem’e bağlayan bir hikâye de var. Hristiyan inancına bağlanan bu hikâye ise şöyle: Azize Meryem, Kıbrıs’a gitmek isterken gemisi yoldan çıkmış. Böylece Aynoroz kıyısına gelmiş. Adayı görünce beğenisini dile getirmekten geri duramayan Azize Meryem, adayı o kadar sevmiş ki oğluna dua ederek adanın kendisine verilmesini istemiş. Oğlu İsa Mesih bunu kabul etmiş. Bu sebeple Aynoroz bugün hâlâ Hristiyan inancına sahip kişiler için ‘Tanrı’nın annesinin bahçesi’ olarak adlandırılıyor. Bu nedenle adaya adım atmaya çalışan her kadının yalnızca Azize Meryem’i temsil etmesi gerektiğine inanılıyor. TEK BİR DİŞİ HAYVANA AYRICALIK UYGULANIYOR Üstelik adada dişi hayvanların girmesi yasak olduğunu için süt ve yumurta gibi ürünler adanın dışından temin ediliyor. Kadınların ve dişi hayvanların girmesinin yasak olduğu bu adada yalnızca tek bir dişi hayvana istisna uygulanıyor, o da kediler. Adada çok fazla dişi kedi bulunuyor ancak din adamları, kedilerin arasında dişilerinin de olduğunu çoğu zaman görmezden geliyor. Aynı zamanda kurallara göre, Aynoroz’a giden erkeklerin sakal bırakabilmeleri gerekiyor. Bizans döneminde genç oğlanların ve hadımların da adaya girmesine karşı da önlemler alınmış. Bunun sebebi ise bir kadının oğlan ya da hadım kılığında adaya sızabilme ihtimali olması. Ancak bugünlerde yetişkin birinin gözetiminde, erkek çocuklarının girişine izin veriliyor. Rahipler çocuklarla ilgileniyor ve etrafta gençlerin olmasından memnun oluyorlar. Haberin Devamı KADINLARIN GİRİŞİNİN YASAK OLDUĞU DİĞER YERLER Üstelik kadınların girmesinin yasak olduğu tek yer Aynoroz Manastırı da değil. Hindistan’ın güneybatısındaki Kerala eyaletindeki Sabarimala Tapınağı da 10-50 yaş arası kadınlara yasaklı. Sadece regl olamayan kadınların girebildiği bu tapınak için kadın hakları savunucuları bu yasayı geçersiz kılmaya çalışıyorlar. Japonya’da bulunan Omine Dağı’na da kadınların girişi yasak. Şugendo dinine inananlar tarafından kutsal görülen bu dağda, erkekler zorlayıcı fiziksel koşullar karşısında test ediliyor ve buraya asla kadınları almıyorlar. Milliyet Gazetesi