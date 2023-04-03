Macron, ötenazi kurallarını gevşeten yasa tasarısı için düğmeye bastı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ötanazi ve isteğe bağlı yaşamı sonlandırma seçeneklerinin genişletilmesini öngören bir yasa tasarısının yaz sonuna kadar gündeme getirileceğini duyurdu.

Macron geçen sene ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiğinde kişisel olarak doktor destekli isteğe bağlı ölümü desteklediğini belirtmiş, konuyu tartışmaya açacağını söylemişti.

Macron basına yaptığı açıklamada, aralık ayından bu yana konuyu tartışan, ve rastgele seçilen 184 üyeli vatandaşlardan oluşan danışma konseyinin önerilerini temel alan yeni bir yasa tasarısı hazırlanacağını duyurdu.

Bu hafta sonu çalışmaların tamamlayan konseyin üyelerinin yüzde 76’sı, acı çeken ve tedavi imkanı olmayanların istemeleri halinde yaşamlarını sonlandırma hakkı verilmesi yolunda görüş bildirdi.

Macron açıklamasında ötanaziye veya yardımlı yaşama son verilmesine doğrudan izin verilmesini isteyip istemediğini veya yasa tasarısının bunlardan birini veya her ikisini de içerip içermeyeceğine açıklık getirmedi.

Cumhurbaşkanı, tasarı hazırlanırken, konu üzerinde düşünmeye devam edileceğini ve böylesine hassas bir konuda uzlaşmanın önemli olduğunu söyledi.

Ülkede palyatif bakımın iyileştirmesi gerektiğini belirten Macron, bir tür yardımlı ölüme izin verilip verilmeyeceğine dair bir yasa tasarısı hazırlanmasının gerekli olduğunu savundu.

Fransa’da Tabipler Odası, doktorların yardımıyla ölüme son verilmesi önerisine karşı çıkıyor.

Yardımlı intihar; tıbbi personelin birine kendini öldürmesi için araçlar sağladığı, gönüllü ötanazi; bir doktorun o kişinin talebi üzerine kişinin hayatına son vermek için aktif rol oynadığı seçeneklere Avrupa’nın birçok ülkesinde yasal olarak izin verilmiş durumda.

Yardımlı intihar 1940’lı yıllardan bu yana İsviçre’de yasal. Ötanazi, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İspanya’da yasal. İtalya’da 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında felç geçiren kişinin kendi isteğiyle yardımla yaşama son vermesine geçen yıl yasal onay verilmişti.

Fransa’da içinde olmak üzere bazı ülkelerde pasif ötanazi altında, hastanın isteğine bağlı olarak ölüme yol açabilecek şekilde tedavi sonlandırılabiliyor.

Fransa’da bazı hastaların ötanazi için diğer Avrupa ülkelerine seyahat etmesini Macron’un bu girişiminde etkili olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte Kilise ve ülkedeki Katolikler buna şiddetle karşı çıkıyor.

Euronews