Yazar Margosyan anılıyor

Diyarbakırlı Ermeni yazar Mıgırdıç Margosyan ölümünün birinci yıldönümünde anılıyor.
TİGRİS HABER – Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Diyarbakırlı Ermeni Yazar Mıgırdıç Margosyan için ölümünün birinci yıldönümünde anma günü düzenledi.
Diyarbakır ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda saat 14.00’te yapılacak anmada, yazar Şeyhmus Diken, şair Ahmet Çakmak, Hovhannes Gaffur Ohanyan, Udi Yervant komuşmacı olarak katılacak. (Haber Merkezi)
https://www.tigrishaber.com/yazar-margosyan-aniliyor-85202h.htm
İlk yorum yapan siz olun