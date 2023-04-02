Hakan Bakırcıoğlu’nu kaybettik

Dink Ailesi avukatlarından, insan hakları savunucusu Hakan Bakırcıoğlu’nu kaybettik. Hakan Bakırcıoğlu bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Hakan Bakırcıoğlu bu gece yarısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakırcıoğlu bir yılı aşkın süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Hakan Bakırcıoğlu 18 Mayıs 1973’de Adıyaman Kahta’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Üniversiteyi kazanınca İstanbul’a geldi.

Bakırcıoğlu üniversite yıllarında ve üniversiteyi bitirdikten sonra hak mücadelesi alanında çalıştı.

1990’larda İHD Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon’da çalışmalar yürüttü, hak ihlali davalarında çalıştı.

Hakan Bakırcıoğlu Dink Ailesi avukatlarındandı. Hrant Dink Cinayeti Davası’nda adalete ulaşılması için büyük çaba yürüttü, kamu görevlilerinin yargılandığı davada gerçeğin ortaya çıkması için mücadele verdi.

Hakan Bakırcığılu 4 Nisan Salı günü saat 14.00’te Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Eşine, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28416/hakan-bakircioglu-nu-kaybettik