Ebabil kuşunu kargaların pençesinden kurtardı

Taksim Meydanı’nda dolaşan Berç Özbıyıkyan isimli vatandaş, yerde çırpınmakta olan ebabil kuşunu kargaların pençesinden kurtardı.

Taksim Meydanı’nda dolaşan Berç Özbıyıkyan isimli vatandaş, yerde çırpınmakta olan ebabil kuşunu kargaların pençesinden kurtardı. Ebabil kuşunun mukaddes bir kuş olduğunu söyleyen Özbıyıkyan, kuşu kurtardıktan sonra veterinere teslim etti.

Taksim Meydanı’na gezmeye gelen Ermeni asıllı Berç Özbıyıkyan, meydanda dolaşırken kargalar tarafından saldırıya uğrayan bir kuşun yerde çırpındığını gördü. Özbıyıkyan, kargaları kovalayarak yerde yatan kuşu avucunun içine aldı. Yaralı kuşun Ebabil Kuşu olduğunu öğrenen Özbıyıkyan, çok geçmeden veterinere haber verdi.

Yaralı kuşu kargaların pençesinden kurtaran Özbıyıkyan, “Bu Ebabil kuşuna anıtın önünde iki tane karga saldırdı. Ben bunu yaralı olarak kurtardım, acil müdahale etmek lazım. Ebabil kuşu, mukaddes bir kuş. İnşallah veteriner gelir ve kurtulur.” dedi.

Yaralı kuş, olay yerine gelen Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

https://www.memleket.com.tr/ebabil-kusunu-kargalarin-pencesinden-kurtardi-2202532h.htm