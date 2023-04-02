Akhtamar Adası’na giriş ve tekne ücretine zam: Ziyaretin maliyeti 210 TL oldu

Van Gölü üzerinde bulunan Akhtamar Adası’nda giriş ücreti 60 TL’den 150 TL’ye yükseltildi. Tekneyle ulaşım fiyatının da 60 TL olmasıyla adayı ziyaret etmenin maliyeti 210 TL’ye çıktı.

Kadir Cesur

VAN – Van Gölü üzerindeki Akhtamar Adası’nda bulunan tarihi Surp Haç Kilisesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Adaya giriş ücreti, geçtiğimiz yılın temmuz ayında 45 TL’den 60 TL’ye yükseltilmişti. Aradan geçen 8 ayın ardından adaya giriş ücretine yeniden zam geldi. Yeni zam ile birlikte adaya giriş için ödenen ücret kişi başı ücret 150 TL oldu.

Gevaş ilçesi sınırları içinde, Van Gölü açıklarında yer alan Akhtamar Adası’nda, Ermeni Surp Haç Kilisesi ve Kutsal Haç Katedrali de bulunuyor. 2005 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kilise 2007 yılında düzenlenen uluslararası törenle ‘anıt müze’ olarak faaliyet göstermeye başlamıştı.

Tarihi kilisede ilk ayin de 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010’da yapılmıştı. Her yıl eylül ayında düzenlenen ayine katılmak isteyen binlerce kişi, Akhtamar Adası’nda buluşuyor. Yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede, 2015 yılında ‘güvenlik’ gerekçesiyle ayinlere 3 yıl ara verilmişti. Tarihi kilise geçtiğimiz yıl 10’uncu ayine ev sahipliği yaptı.

Her sene binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği adaya giriş ücretine zam yapılması tepkilere neden oldu.

İlk tepkilerden biri de Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) Başkanı Necdet Takva’dan geldi. Takva, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Akdamar adasına gelen turistlerden daha önce alınan 60 TL ziyaret ücretinin 150 TL yapılmasına itiraz ediyoruz!” dedi.

Öte yandan, adaya giriş ücretine zam gelmesi ile birlikte, ulaşım ücretine de zam yapıldı. Adaya ulaşım Gevaş ilçesinde bulunan iskeledeki gemiler ile sağlanıyor. Adaya geçiş için kullanılan tekne fiyat 35 TL’den 60 TL’ye yükseltildi. Bu zamlarla birlikte adaya gidebilmek için kişi başı maliyeti 210 TL oldu.

https://www.gazeteduvar.com.tr/akhtamar-adasina-giris-ve-tekne-ucretine-zam-ziyaretin-maliyeti-210-tl-oldu-haber-1611252