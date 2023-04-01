Papa Francesco taburcu oldu: Hala hayattayım

Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Papa Francesco bu sabah taburcu oldu.

Katolik Kilisesi lideri, geçen Çarşamba günü Roma’daki Gemelli Polikliniği’ne kaldırılmıştı. Bronşit nedeniyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklanan Papa Cumartesi sabahı taburcu edildi.

‘HALA HAYATTAYIM’

Papa hastaneden ayrılırken çıkışta kendisini bekleyen gazetecileri selamlamak için kısa süreliğine aracından indi. Bu sırada kendisine ‘’Nasılsınız?’’ diye soran gazetecilere gülerek ‘’Hala hayattayım’’ diye yanıt verdi.

BİR SÜRE DUA ETTİ

Papa Francesco, Çarşamba gününden bu yana hastane önünde bekleyen gazetecilere çalışmaları için teşekkür etti. Ayrıca hastanedeki doktor ve hemşirelerin özverili çalışmalarına hayranlık duyduğunu da söyledi. Hastane çıkışında dün gece bir çocukları hayatını kaybeden bir çift Papa’ya yaklaşarak yaşadıklarını anlattı. Papa’nın genç çiftle bir süre dua ettiği görüldü.

AKCİĞERİNİN BİR KISMI YOK

86 yaşındaki Papa Francesco, gençliğinde yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle akciğerinin bir kısmını kaybetmişti. 2021 yılında da yine Gemelli Polikliniği’nde bir kolon ameliyatı geçirmişti. Siyatik sorunu olan ve dizinde bir rahatsızlık yaşayan Papa sıklıkla tekerlekli sandalye ve baston kullanıyor.

Milliyet Gazetesi