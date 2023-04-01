Fatih’te Ayın Biri Kilisesi’nde metrelerce kuyruk

Fatih‘te bulunan Ayın Biri Kilisesi‘nde dilek tutmak isteyen yerli ve yabancı yüzlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu.

Derya EVREN KORKMAZ- Özgür KUMANOVALI /

Fatih Hacı Kadın Mahallesi’nde Vefa Kilisesi olarak da bilinen Ayın Biri Kilisesiziyaretçi akınına uğradı. Ayın birinin hafta sonuna denk gelmesiyle sabah erken saatlerden itibaren kilisenin önüne gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Rivayete göre, her ayın birinde edilen duaların kabul olduğu kiliseye gelenler dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Uzun bekleyişin ardından içeriye girenler, anahtar ve kilisenin altından çıkan ayama suyundan alıp dileklerini diledi. Dileklerini dileyenler yaktıkları mumların ardından kiliseden ayrıldı.

“İLK DEFA GELDİM SAĞLIK DİLEYECEĞİM”

İlk defa dilek dilemeye gelen Natalia Didebashwili kiliseye sağlık dilemek için geldiğini söyledi. Didebashwili, “Bugün tutulan dileklerin kabul olduğunu söylüyorlar. Ama her gün açık.

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Zaten kilisenin adı Ayın Biri, anahtar meselesi de oradan geliyor. Bir saatten fazladır bekliyoruz. Normalde daha kalabalık oluyor ama şimdi ramazan olduğu için daha sakin. Sağlık dileyeceğim. Dünyada huzur olsun, barış olsun, sağlık olsun dünyada daha önemli bir şey var mı”dedi.

“PERŞEMBE GÜNLERİ DE AÇIK AMA AYIN 1’İNDE GELMEYİ TERCİH EDİYORUM”

Kiliseye 3 aydır her ayın 1’inde geldiğini ve dilek tuttuğunu söyleyen Müjgan Çınar ise “Bildiğim kadarıyla Perşembe günleri de açık ama ben her ayın 1’inde gelmeyi tercih ediyorum.

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Burada birlik bilincinden dolayı insanların hepsi birlikte dua ettiğinde oluşan enerjiden faydalanmak için geliyorum. Bugün cumartesi ve hava güzel o yüzden bu kadar kalabalık. Önceki aylarda hava soğuk olduğu için insanlar üşümüştü” ifadelerini kullandı.

https://www.dha.com.tr/foto-galeri/fatihte-ayin-biri-kilisesinde-metrelerce-kuyruk-2229860/5