Azerbaycan Güçleriyle Sınırda Çıkan Çatışmada Bir Ermeni Askeri Öldürüldü, Diğeri Yaralandı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ERİVAN– Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırında çıkan karşılıklı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, Russia Today tarafından bildirilen bir açıklamada, “Sınır bölgesinin güneydoğu kesiminde ve çok zayıf görüş koşullarında ve bir yanlış anlaşılma nedeniyle Ermenistan silahlı kuvvetleri askerleri ile Azerbaycan kuvvetleri arasında karşılıklı ateş açılmıştır. Sonuç olarak bir gücümüz şehit oldu, bir diğeri de yaralandı.”

Açıklamada ayrıca, “Kazanın koşullarını netleştirmek için soruşturma sürüyor.” ifadeleri kullanıldı.

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