Antakya medeniyetler korosu İstanbul’da sahne aldı

Türkiye’yi sarsan depremlerde 7 kişiyi kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu İstanbul’da “Dayanışmanın Müziği” projesi kapsamında konser verdi.
Antakya Medeniyetler Korosu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay depremi sonrası yardım ve destek çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla başlattığı “Dayanışmanın Müziği” projesi kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahneye çıktı.
Konsere destek için bir çok ünlü geldi.
“MAALESEF 6 ŞUBAT’TAN SONRA 193 KİŞİ KALDIK”
Antakya Medeniyetler Korosu Orkestra Şefi Yılmaz Özfırat depremzedelere sahip çıkılması gerektiğini söylerken, Özfırat “Antakya medeniyetler kuruluşu olarak 2007’den beri faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bugüne kadar dünyanın farklı noktalarında 2 binden fazla konser verdik. Toplamda 200 kişiydik maalesef 6 Şubat’tan sonra 193 kişi kaldık. Ve bu deprem bizi yıkmak istedi, ama Allah’a şükür ki yıkılmadık. Ve tekrar hayata dönmek için de faaliyetlerimize devam etme kararı aldık. Bu akşam burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Genel Müdürlüğüyle birlikte bir organizasyon gerçekleştirdik. Hep şunu söylüyorum ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister Müslüman olsun, hepimiz tek bir Allah’ın kuluyuz. Aslında birbirimizden farkımız yok” dedi.
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“BU DAYANIŞMANIN SANATSAL BÖLÜMÜYDÜ”
İBB Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan ise, “Bu gece deprem olduğundan beridir hissettiğimiz her şeyin müzikal bir ifadesini yaşadık. Bu kadar büyük acılara katlanabilmenin tek yolunun dayanışmak olduğunu hep başından beri bilerek ve o duygularla hareket etmeye çalıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk gününden beri Hatay’daydık. Bu çalışmalarımızın, dayanışmamızın hep farklı türleri oldu. Kimi zaman yardım topladık, kimi zaman orada gittik ve çalıştık. Bu aslında bu dayanışmanın sanatsal bölümüydü” dedi.
https://www.dha.com.tr/foto-galeri/antakya-medeniyetler-korosu-istanbulda-sahne-aldi-2229762/1
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