Akitu Bayramı’nın 6773’üncüsü kutlanıyor – Sabro

SABRO Akitu Bayramı’nın 6773’üncüsü kutlanıyor

Binlerce yıldır aralıksız bir şekilde kutlanan Süryani halkının yeni yılı, baharın gelişi, bereketi ve dirilişi sembolize eden Akitu Bayramı’nın bu yıl 6773’üncüsü kutlanıyor.

Dünyanın en eski bayramı olan 1 Nisan Akitu Bayramı, Sümer, Akad, Babil, Asur, Aram ve Kalde dönemlerinde görkemli etkinliklerle kutlanıyordu.

Bethnahrin halkı kültürünü sürdürüyor

Akitu bayramı doğanın canlanışı, bereketi, yeni yaşamı ve dirilişi sembolize ediyor. Bethnahrin’de (Mezopotamya) Süryani (Asuri-Arami-Keldani) halkı katliamlara ve soykırımlara uğrasa da Akitu Bayramı günümüze kadar kutlanmaya devam etti.

Ulusal kıyafetlerle halaya duruluyor

Orta doğu, özellikle Suriye ve Irak’ta yaşayan Süryaniler, koronavirüs nedeniyle önceki yıllarda kutlama ve etkinlikleri iptal etmişti. Ancak pandemi sonrası büyük bir coşkuyla kutlanan Akitu Bayramı yıllardır olduğu gibi bu yıl da tüm ihtişamıyla kutlanıyor. Akitu Bayramı’nda Süryani halkı bulundukları bölgede bir araya gelerek anadillerinde seslendirilen müzikler eşliğinde halklarla birlikte halaya duruyor. Coşkunun hakim olduğu kutlamalarda, ulusal kıyafetler öne çıkıyor. Yine farklı halkların bir araya geldiği kutlamalarda birlikte yemekler yenilerek bayram kutlanıyor.

Yeni bir umudun yeşermesi…

Akitu bayramı gündüzle gecenin eşitlendiği 21 Mart’a denk gelen günden başlayıp 11 gün boyunca sürüyor. Büyük bir coşkuyla kutlanan Akitu, Süryani halkı için hem yeni bir yılın yarattığı heyecana hem de umudun yeşermesine aracı oluyor. İnanışa göre ise Akitu kutlamalarında dönemin kralı, tanrıların önünde hatalarından ötürü özür dilerdi.

Süryaniler bu bayramı anadillerinde, “Akitu Brikho – ܐܟܝܬܘ ܒܪܝ̣ܟܐ” şeklinde kutluyor.

Resmi tatil ilan edildi

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Akitu Bayramı’nda bu yıl ilgili tüm kurum ve resmi merkezlerde 1 ve 2 Nisan günlerini tatil ilan etti.

https://www.gazetesabro.org/2023/04/01/akitu-bayraminin-6773uncusu-kutlaniyor/