Rus Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nisanın ilk haftasında iki günlük ziyaret için Türkiye’ye gelecek.

Lavrov’un Türkiye’yi 6-7 Nisan tarihleri arasında ziyaret edeceğini duyuran Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine 6-7 Nisan tarihleri arasında Türkiye’de temaslarda bulunacak. Bakanlar, iki ülke arasında ticaret, enerji ve turizmde işbirliği ve Ukrayna, Orta Asya, Karabağ ve Suriye’deki gelişmeleri ele alacak” dedi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Rusya lideri Putin 27 Nisanda Akkuyu nükleer santralinin ilk reaktör açılışına gelebilir veya video konferans şeklinde bağlanabilir” sözlerine Moskova’dan açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinin henüz kesinleşmediğini belirtti.

Hürriyet Gazetesi