Papasız Paskalya ayini kutlanır mı?

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Hristiyan aleminin Hazreti İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3. gününde dirilişi kutlanır ve buna Paskalya veya Diriliş Bayramı denir. Noel’den sonra ki en önemli bayramdır.

Reha Erus

Geçtiğimiz 27 Mart’ta Katolik dünyasının dini lideri Papa Françesko göğsünde ani bir yanma hissetti. Zaten bir süredir sağlığı iyi değildi. Çabuk yoruluyor ve kendisini halsiz hissediyordu. Yılbaşından beri tekerlekli sandalye ile dolaşabiliyordu. Bir akciğeri yıllarca önce ameliyatla alınan Papa’nın göğsündeki yanmanın sancıya dönüşmesi üzerine tedbir amaçlı Roma’nın en donanımlı hastanesi Gemelli’ye kaldırıldı. Tetkikler sürüyor. Ancak inançlılar 86 yaşındaki dini liderleri için endişeliler.

Daha önce sağlığı nedeni ile istifa eden Papa 16. Benedikt’in yerine seçilen Papa Françesko’nun olası görevinden affını istemesi ve Emerit Papa olarak hayatını sürdürmesi Kiliseyi paniğe sürüklüyor.

Her ne kadar Papa Françesko Katolikleri rahatlatmak için Gemelli Hastanesi’nin 10. kattaki odasından ‘Papalık fizikle değil beyinle yönetilir.’ açıklaması yapsa da kendisini tedavi eden deneyimli doktorlar günlük bültenlerinde huzur bozacak yorumlardan kaçınsalar da Arjantin kökenli din adamının zatürreye yakalandığını saklamıyorlar. Papa birkaç ay önce sağlığının kötüleşmesi ve Vatikan’ı yönetemeyecek hale gelmesi durumunda okunacak istifa mektubunun varlığından söz etmişti.

Şimdi konu gelecek hafta sonunda yani 9 Nisan Pazar günü Papa’nın iyileşip Vatikan’ın ünlü ‘San Pietro’ yani Aziz Petrus meydanından Paskalya ayinini yönetip yönetemeyeceği. Bir de Papaların Paskalya arifesinde sırtlarında taşıdıkları çarmıha ile Kolezyum’a doğru yürümeleri dramatik etkinliği zaten yerine getiremiyordu Papa Françesko. Şimdilik birkaç gün daha hastanede kalacağı basına açıklandı. Papa’nın Paskalya’da ayini bizzat yönetmek istediği söylentisi sızan haberler arasında. Eğer sağlık nedeni ile katılamazsa Vatikan’ın B planı ne olacak merak ediliyor.

Bu arada İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi 10 gün ara ile ikinci kez Milano’da San Raffaele Hastanesi’ ne yatırıldı. Sağlık durumunun kötüye gittiği biliniyordu. Ancak ne partisi Forza Italia yetkilileri ne de ailesi Papa Françesko ile aynı yaşta olan Silvio Berlusconi’nin sağlık durumu ile ilgili bilgi vermiyorlar.

https://www.cnnturk.com/yazarlar/guncel/reha-erus/stefan-kuntzun-kulube-kiyafeti-hic-hos-degil