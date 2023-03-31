Muhalefeti tehdit eden kişi serbest bırakıldı

Batman’daki sokak röportajında muhalefeti ‘kafalarını keseriz’ diyerek tehdit eden, Kılıçdaroğlu ve Akşener için “Ermenidir” diyen İsmail Cevher Kasımoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Batman’daki sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanıtan ve muhaliflere yönelik ‘kafalarını keseriz’ ifadelerini kullanan İsmail Cevher Kasımoğlu, dün Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan gözaltına alınmıştı.

DHA’nın haberine göre, ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Kasımoğlu, röportajda kendisinden önce konuşan birinin devleti eleştirdiğini ve buna sinirlendiğini belirterek o sözleri kullandığını kaydetti.

Kasımoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Agos