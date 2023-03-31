ABD Başkanı Biden Amerika Başepiskoposu’nu Beyaz Saray’da Ağırladı

Amerika Başepiskoposu Elpidoforos, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede Yunanistan’ın gidişatını ilgilendiren kilit konularda Washington’un desteğini istedi.

Başepiskopos, Yunanistan’ın bağımsızlığının yıldönümünü kutlamak üzere Beyaz Saray tarafından düzenlenen resmi resepsiyonda Yunan-Amerikan toplumunu temsil etti.

ABD Başkanı, Başepiskopos Elpidoforos’u devlet başkanları için alışılagelmiş ritüeli izleyerek Devlet Başkanı onuruyla karşıladı.

Toplantının Yunanistan’a özgü kültürün öneminin bir göstergesi de Amerikan Başkanı’nın sosyal medya aracılığıyla yaptığı ve ulusal yeniden doğuşun yıldönümü vesilesiyle Yunan kültürünün küresel topluma katkısını vurguladığı açıklama ve yorumlardır.

Başkan Biden sosyal medyada, “Bugün ve her gün, Yunan Bağımsızlığı hem Amerikalılar hem de Yunanlar için bir kutlamadır. Bize, bizi birleştiren tarih ve değerleri onurlandırma fırsatı verir.

Özgürlük, eşitlik, onur ve demokrasi” diye yazdı.

Today, and every day, Greek Independence is a celebration for Americans and Greeks alike.



It gives us a chance to honor the history that bind us and the values that unite us.



Liberty. Equality. Dignity. Democracy. pic.twitter.com/ncLgTgFT0f — President Biden (@POTUS) March 30, 2023

Başepiskopos Elpidoforos, konuşmasında, “Beyaz Saray’da, Yunan Ulusu’nun Dirilişi’ni kutlarken sizlerle birlikte olmak hepimiz için büyük bir onurdur ve hepimiz adına size yürekten teşekkür ediyorum. Ekümenik Patrikhanemizin, bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve umut temelli, tamamen ruhani görevine verdiğiniz güçlü destek için teşekkür ederiz” dedi.

https://haber.sat7turk.com/abd-baskani-biden-amerika-basepiskoposunu-beyaz-sarayda-agirladi/