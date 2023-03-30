Papa Françesko Hastaneye Kaldırıldı

Papa Françesko, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Papa’nın solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve birkaç gün hastanede kalacağı açıklandı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko’un bazı rutin kontroller için Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yazılı açıklamasında, “Papa Françesko, son günlerde yaşadığı nefes darlığı sebebiyle bugün öğleden sonra bazı tıbbi kontroller için Gemelli Polikliniği’ne gitti. Burada yapılan tetkikler, kendisinin birkaç gün hastanede uygun tedavi görmesini gerektirecek solunum yolu enfeksiyonu (Covid-19 değil) geçirdiğini ortaya koydu. Papa Françesko, rahatsızlığı dolayısıyla kendisine gönderilen mesajlardan ve gösterilen yakınlıktan, dualardan etkilendi ve minnettarlığını belirtti” dedi.

İtalyan basını, Papa’nın önümüzdeki günlerde katılması planlanan etkinliklerinin iptal edildiğini yazdı.

2013’te Katolik Kilisesi’nin 266. Papası olarak seçilen Papa Françesko’nun, henüz çocukken geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor.

86 yaşındaki Papa, ocak ayı sonunda verdiği bir demeçte, sağlık durumunun iyi ve yaşına göre normal olduğunu belirtmişti.

Papa Françesko, son olarak 4 Temmuz 2021’de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı. (AA, VaticanNews)

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