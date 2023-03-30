“Hizbullahçıyız, kafalarını keseceğiz” diyen Kasımoğlu gözaltına alındı

“Sen Konuş” isimli YouTube kanalının dün yayımlanan sokak röportajında, Erdoğan’a oy vereceğini söyleyip “Hizbullahçıyız” diyen ve muhalif siyasetçileri “Kafalarını keseceğiz. Cihada hazırız” şeklinde tehdit eden İsmail Cevher Kasımoğlu gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, muhalif siyasetçilere yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan İsmail Cevher Kasımoğlu soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AVUKAT ÇELİK AÇIKLAMA YAPMIŞ, KASIMOĞLU DA TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR METNİ OKUMUŞTU

Kasımoğlu, söylediklerinin tümünün kesilmeden yayımlanmasını istediği röportajda, “Biz Muhammediyiz. Erdoğan’a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız. Kim devlete ihanet ederse kafir oğlu kafirdir. Bunlar kafirdirler. Kılıçdaroğlu kimdir? Ermeni oğlu Ermenidir. Kızılbaşlardandır. Akşener kimdir? Diğeri kimdir? Hepsi Yahudi tohumlarıdır. Ayaklarını denk alsınlar. Zaten az kaldı. Muharrem İnce demiş ‘Tarikatları cemaatleri kaldıracağım’. Hele sen dokun. Senin her yerini keseceğim. O Barış Atay gelsin cemaatleri kapatsın! Biz Hizbullahçıyız” sözlerini sarf etmişti.

Röportajın sosyal medyada yayılması ve büyük tepki toplamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!” demişti.

İsmail Cevher Kasımoğlu da tepkiler üzerine yayımladığı videoda bir özür metni okumuştu. Kasımoğlu, “Devletimi sevdiğim için tepki verdim. Kelle melle olayı da sinirden olmuştur” demişti.

HÜDA PAR’DAN “PARTİMİZLE İLGİSİ YOK” İDDİASI

Cumhur İttifakına katılması ve AKP listelerinden aday çıkaracağını duyurması, Hizbullah ile ilişkisi nedeniyle tartışmalara neden olan HÜDA PAR’dan da açıklama geldi.

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada “Sokak röportajında sarf edilen sözleri hiçbir şekilde kabul edilemez buluyoruz. Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra şahsı partimizle ilişkilendirmek, kirli ve ucuz bir algı operasyonudur” denildi. (HABER MERKEZİ)

https://www.evrensel.net/haber/486244/hizbullahciyiz-kafalarini-kesecegiz-diyen-kasimoglu-gozaltina-alindi