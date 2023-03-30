Fransız Büyükelçisi Magro, İskenderun Katolik Kilisesi’ni Ziyaret Etti

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, İskenderun Müjdeleme Latin Katolik kilisesini ziyaret etti. Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti tarafından karşılanan Magro, kilisenin yıkılan bölümünde incelemelerde bulundu.

Yaşananlarla ilgili Monsenyör Paolo Bizzeti’den bilgiler alan Magro, yaşanan büyük felaketinden hemen ardından kapılarını depremzedelere açan ve bugüne kadar yardımlarını sürdüren Episkopos Bizzeti başta olmak üzere kilise pederleri, çalışanları ve gönüllülere teşekkür etti. (SAT-7 TÜRK / İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/fransiz-buyukelcisi-magro-iskenderun-katolik-kilisesini-ziyaret-etti/