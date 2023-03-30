Ermenistan Demokrasi Zirvesi’nin bildirgesine şerh koydu

İkinci Demokrasi Zirvesi 120 ülkenin katılımıyla ABD’de yapılıyor. Zirveye Ermenistan da davet edilmişti., Türkiye, Macaristan, Azerbaycan gibi ülkeler davetli değil. Ermenistan zirve deklarasyonunda Rusya’nın Ukrayna işgalini kınayan bölüme şerh koydu.

Ermenistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada “Tüm çatışmaları ve krizleri yansıtmadığı ve Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik saldırılarına değinmediği” gerekçesiyle, Rusya’nın Ukrayna’dan derhal, tamamen ve koşulsuz olarak çekilmesini talep eden bir paragrafı onaylamayı reddettiği belirtildi.

Ermenistan, ABD Başkanı Joe Biden’ın girişimiyle düzenlenen Demokrasi Zirvesi’ne ikinci kez davet edildi ve katıldı. Başbakan Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile müzakerelere değindiği bir konuşma yaptı.

Ermenistan’ın müttefiki Rusya ile karşı karşıya gelmemek için bu tutumu benimsediği gözlemcilerle dile getiriliyor. Ancak öte yandan Ermenistan Rusya ile bir başka krizin de eşiğinde.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) Mart ayı içerisinde hakkında tutuklama kararı çıkardığı Rusya lideri Vladimir Putin’in yurt dışı seyahatleri tehlikede.

Ermenistan ise, Lahey’de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) üye olmaya hazırlanıyor. Paşinyan yönetimi Roma Statüsü’nü kabul etmek için süreç başlatırken, Ermenistan Yüksek Mahkemesi Roma Statüsü’ne onay verdi. Şimdi sırada, parlamentonun anlaşmayı kabul etmesi var.

Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Ermenistan’ın mahkemenin taraflarından biri olmasının ‘kabul edilemeyeceğini’ söyledi. Rus resmi haber ajansı RIA’nın bildirdiğine göre, söz konusu adımın ikili ilişkiler açısından ‘çok ciddi sonuçları’ olacak.

Agos