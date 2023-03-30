Ermeni Katolik Başepiskoposu Zekiyan İskenderun’da

Ermeni Katolik Cemaati Başepiskoposu Levon Zekiyan, İskenderun’a giderek depremzedelere destek verdi.

Depremlerde Mabed bölümü tamamen yıkılan İskenderun Müjdeleme Katolik Kilisesi’ne gelerek burada depremin ilk anından itibaren kilisede gönüllü olarak çalışan cemaat üyeleriyle bir araya gelen Zekiyan, kilisede incelemelerde bulundu. Zekiyan, kilise yetkililerinden yaşanan felaketten bugüne yapılan çalışmalar ve yardımlar hakkında bilgiler aldı.

Şapel haline çevrilen kilisenin salonunda küçük bir ayin de gerçekleştiren Zekiyan, depremzedeler için dua etti. (SAT-7 TÜRK / İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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