Milan futbol kulübü, Ermeni oyuncu için 8 milyon euro teklif etmeye hazır

İtalyan Milan futbol kulübu, Rus Krasnodar kulubünde forma giyen Ermeni milli futbol takımının orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan’la ilgileniyor.

Haberi aktaran İtalyan La Gazzetta dello Sport Kulübün, oyuncunun transferi için 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

EuroFootball.ru ise, Milan Real Madrid’e dönebilecek olan Brim Diaz’a veda etmek zorunda kalırsa, Spertsyan’ın adaylığının ön plana çıkacağını yazdı.

Eduard Spertsyan’ın adaylığı Milan’ın yaz transfer listelerinde de yer alıyordu. 2019’dan beri Krasnodar’da forma giyen Spersyan, 2021’de Ermenistan milli takımına katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/29/Milan-Ermeni-oyuncu/246217