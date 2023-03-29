Ermeni tenisçi Haçanov, çeyrek finale çıktı! (Video)

Rusya’yı temsil eden Ermeni tenisçi Karen Haçanov, Miami’de düzenlenen ATP-1000 Kort Tenis Turnuvasına katılıyor.

Haçanov, 3. yuvarlakta dünya 3. raketi olan Yunan Stefanos Tsitsipas’ı mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Ermeni tenisçi yarı final için ise, Arjantili Francisco Cerundulo ve İtalyan Lorenzo Sonego arasında düzenlenen maçta kazanan tenisçiyle yarışacak.

Hatırlanacağı üzere, daha önce Haçanov, Tsitsipas ile yaptığı 7 yarışmalarından 6’sında mağlup edildi. Ermeni tenisçi için, bu çok önemli bir zafer.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/29/Ermeni-tenisçi-Haçanov/246226