DEPREM MAĞDURLARINA YARDIM KONUSUNDA İSTİŞARE TOPLANTISI

Yaşanan korkunç depremde Hatay il sınırları içerisinde faaliyet gösteren kiliselerimiz ve yakınlarında yaşayan cemaatimiz zarar gördü. Özellikle İskenderun ve Vakıflıköy’de yaşayan insanlarımız çadırlarda yaşamak zorunda kaldılar. Depremzedeler için, ilk günden deprem bölgesine yardımlar gönderildi.

Bu bağlamda, 29 Mart 2023, Çarşamba, saat 16:00’da Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda Patrik Sahak II Hazretleri’ne; Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, Patrik Hazretleri’nin yardımcısı Peder Şirvan Mürzyan ve Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan refakat ettiler.

Toplantıya, afet yardımı ile ilgili çalışmalarda yer alan cemaat yöneticileri davet edildi.

Toplantı, Patrik Hazretleri’nin duası ile başladı. Daha sonra, yardımlardan elde edilen gelirler ve yapılan harcamalar ile afetzedelerin yararına yapılan yardımların tahsis edildiği bir rapor sunuldu.

Açılış konuşmasını yapan Patrik Hazretleri, toplantının amacını açıkladı. Başından beri gıda ve diğer ihtiyaçları karşılamak için çalışmalar düzenlendiğini, ancak artık evsiz kalan insanlarımızın bu önemli ihtiyacını gidermek için kalıcı çalışmalar yapma zamanının geldiğini hatırlattı. Bireysel karar verme ve uygulamayı uygun bulmadığını vurguladı, yaraların sarılması için yürütülen çalışmaların bu ekibin sesiyle devam etmesinin en isabetli karar olduğunu sözlerine ekledi.

Patrik Hazretleri, bu doğrultuda, her biri kendi yönetici ekibine sahip olacak, kendi faaliyet alanı içinde çalışacak, önceden belirlenmiş kurallara sahip küçük komisyonların oluşumunun önemli olduğunu kaydetti.

Bu doğrultuda inşaat, hukuk, muhasebe ve finans komisyonlarının oluşumlarını ön plana çıkardı. Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu’ndan (PSYK) iki üyenin de bu komisyonların çalışmalarının bir parçası olacağını dile getirdi.

Başta Vakıflıköy halkı olmak üzere, çadırda yaşam koşullarına hapsolmuş insanları bu koşullarından nasıl kurtaracakları konusunda istişarede bulunuldu. Bu doğrultuda çadırlarda yaşayanların, konteyner veya prefabrik ev ortamına geçmesi yönünde fikirler ortaya konuldu. Özellikle terk edilme psikolojisi etkilerinden kurtulmak için insanların artık uygun şartlar altında yaşaması gerektiği sonucuna oybirliğiyle karar verildi.

Toplantının sonunda Patrik Hazretleri, 2021 yılının Mart ayından itibaren Patriklik Makamı’na destek vermenin önemini açıklayarak; PSYK’nın Covid 19 salgınının hemen başlangıcında salgın sebebiyle şartları daha da zorlaşan ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini karşılamak için faaliyetlerini başlattığını, geçen süre içerisinde hem salgın döneminde hem sonrasında kiliselerimizin sosyal yardım kollarıyla tam bir koordinasyon ile ihtiyaç sahiplerinin gereksinimleriyle ilgilendiğini dile getirdi. Düzenli desteğin yanı sıra hukuk, sağlık, moral destek ve pek çok farkı ihtiyaç alanlarında destek veren bu komisyon Haçik Canel başkanlığında, kiliselerimizin yardım kollarının da işbirliği ile yürütülmekteydi. Ancak, Beyoğlu Kiliseleri Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçilen Canel, üç yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılmak istediğini dile getirdi. Ruhani Önderimiz Haçik Canel’in kararını anlayışla kabul ettiğini ve bu sorumluluğunu Herman Kavafyan’a devrettiğini belirtti. Patrik Hazretleri, komisyonun çalışmalarının aynı ivmeyle devam etmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantı, Patrik Hazretleri’nin duasıyla sona erdi.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad