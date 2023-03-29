Bu da MÜSİAD’ın ‘Öteki Eskisi’nden.. Kilise Onarıldığı İçin Deprem Olmuş!

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Malatya’nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük can kaybı ve yıkıma uğramasının ardından, Malatya’ya gelen muhalefet liderlerine saldıranların amaçları, kimlik ve kişilikleri tartışma konusu olurken, bunlar arasında yer alan MÜSİAD’ın eski şube başkanı Hüseyin Kalan’ın, daha sonradan muhalefet liderlerine yönelttiği tepkilerini, deprem sonrası ilk olarak ‘kişisel çıkar’ nedeniyle sorun yaşadığı AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yönelik olarak olarak yaptığı belirtiliyor. Eski otogarın yerini satın alan grubun ortaklarından biri olan Kalan’ın, Ahmet Çakır döneminde bu yere yapılacak yeni inşaat için sonsuz yükseklik (h=serbest) izni verilmişken, Gürkan’ın bunu sınırlamasıyla ilgili sorun yaşadıkları Gürkan’a yönelik olarak tepkisini, Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Taş Horan Ermeni Kilisesi’nin Gürkan döneminde onarılarak zaman zaman ibadet yapılan ‘Taş Horan Kültür Merkezi’ne dönüştürülmesi Malatya’yı etkileyen deprem felaketinin nedeni olarak gösterdiği “Malatyanın başına belediyenin kiliseyi onarmasından sonra gelen felaketlere bakın..” şeklindeki sosyal medya paylaşımıyla manüple etmeye çalıştığı ortaya çıktı. (Üstteki fotoğrafta solda MÜSİAD’ın yaptığı bina çöktüğü için tutuklanan eski başkanlarından Muharrem Poyraz, sağda kilise onarıldığı için Malatya’nın başına deprem felaketinin geldiğini öne süren Hüseyin Kalan)

KILIÇDAROĞLU’NA DA, KARAMOLLAOĞLU’NA DA..

Eski başkanlarından Muharrem Poyraz, müteahhidi olduğu sitede bir blokun depremde çökmesinden sonra tutuklanan MÜSİAD’ın bir diğer eski şube başkanı Hüseyin Kalan, deprem sonrası muhalefete yönelik tepki eylemleriyle gündeme gelmişti. Daha önce AKP’den Yeşilyurt Belediye Meclisi üyesi olan ve 2017’de MÜSİAD Başkanlığına seçilince meclisten istifa etmişti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na depremzede ziyaretleri sırasında bir konteynerden protesto etmeye başlayan ve MÜSİAD’ın Malatya eski şube başkanlarından Hüseyin Kalan olduğu belirlenen kişiyle ilgili olarak, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel şunları söylemişti:

“Konteynerin birinden birisi genel başkanımızı protesto etmeye başladı. İlk başta şaşırdım; konteynerden bir depremzede diye düşünüyorsunuz, ‘CHP zihniyetli, biz sizi biliriz, gidin buradan, falan.’ O sırada Veli Ağbaba (CHP Malatya milletvekili) o konteynere doğru döndü ve ‘Hüseyin bey, tanıdım sizi, gördüm sizi’ dedi. ‘Abi tanıyor musun’ dedim; ‘Hüseyin Kalan’ dedi, MÜSİAD’ın eski başkanı”

Hüseyin Kalan’ın kendini bir depremzede gibi konteynerin içine soktuğunu belirten Özel, “Oradan genel başkanımızı protesto ediyor. Foyası ortaya çıkınca, bu sefer döndü Saadet Partililere, ‘Yazıklar olsun size, Erbakan hocanın kemikleri sızlıyor, siz nasıl olur da CHP’lilerle kolkola yürürsünüz. Nasıl hakaretler falan. Bu normal bir şey değil” diye konuşmuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, aralarında Hüseyin Kalan’ın da bulunduğu bir gruba satılan eski otogarın yerinde kurdukları aşevinin Valilikçe kapatıldığı iddiasını sosyal medya hesabında dile getirmiş, daha sonra belirtilen bölgeye gelen CHP İl Başkanı Barış Yıldız, burada yine Hüseyin Kalan’ın tepkisiyle karşılaşmış, Kalan’ın yanındaki iki şahıs CHP İl Başkanına saldırarak yumruklamışlardı (Alttaki fotoğrafta en sağdaki Hüseyin Kalan). Polisin gözaltına aldığı 2 saldırgan, adli kontrolle serbest bırakılmışlardı.

Hüseyin Kalan, “Kılıçdaroğlu’na söylediklerimden dolayı Temel Karamollaoğlu meseleyi buraya getirdi. Kılıçdaroğlu’nun geldiği gün: ‘CHP’nin geçmişini sizler gibi bizler de biliyoruz. Erbakan’ın kemikleri sızlattınız’ demiştim. Bu sözlerimle Saadet Partisi’nin kuyruğuna bastım anlaşılan. Arkasından da CHP İl Başkanı’nı gönderdiler. Provokasyona başladılar. CHP İl Başkanı, milleti kışkırttı, ‘Buradan çıkmayın. Kimse sizi gönderemez’ diye konuşmuştu.

AKP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA, ‘KİLİSEYİ ONARDIĞI İÇİN DEPREM OLDUĞU’ TEPKİSİ..

Depremden sonraki günlerde, tartışmalı bir satışla sahiplendikleri eski otogar yerindeki konteynerleri ziyarete gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepkisi, bu alanda Saadet Partisi’nin yemek dağıtımına yönelik engelleme çabalarıyla gündem olan, AKP Malatya Milletvekillerinden Öznur Çalık ve Ahmet Çakır’a yakınlığıyla bilinen Hüseyin Kalan, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından, ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı hedef almıştı.

Deprem sonrasındaki yetersizlik, ilk anda vatandaşın acil ihtiyaçlarının karşılanamaması, organizasyonsuzluk nedeniyle haklı eleştirilerin hedefi olan Gürkan’ı, MÜSİAD eski başkanı Hüseyin Kalan depremden hemen sonra sosyal medya hesabından yaptığı ve ‘bel altı vuruş’ olarak da değerlendirilen bir şekilde, Müslüman- Hristiyan ayrımcılığı ve din istismarı yaptığı, “Malatyanın başına belediyenin kiliseyi onarmasından sonra gelen felaketlere bakın..” paylaşımıyla hedef gösterdi.

Kalan, Gürkan aleyhine bir başka paylaşımı da ilk depremden haftalar sonra yapmış, “Depremde canlar enkazda iken dirimize ekmeği parayla satan ve halen istifa etmeyen Malatya Belediye Başkanı…. Sen daha büyük bir felaketsin.!!” demişti.

Bu ikinci paylaşımdan önceki günlerde Deprem Koordinasyon Merkezi önünde yaşanan bir olayda, kendilerini CHP’li olarak tanıtıp çadır verilmediği şikayetini dile getiren, Yeşilyurt Kaymakamlığı ile yapılan görüşmede çadır talepleri olmadığı belirlenen, ancak daha sonra gittikleri koordinasyon merkezinde ‘ekmeğin parayla satılması ve belediye otobüslerinin ücretli olması’ için tartışma çıkaran iki şahsın, daha sonra kamera kayıtlarından tespit edildikleri, bu iki şahsın CHP’yle ilgilerinin olmadığı ve Yeşilyurt Belediyesi’nde çalıştıklarının saptandığı, Büyükşehir Belediye yetkililerinin şikayetçi olmaları üzerinde gözaltına alındıkları, savcılıktaki ifadelerinden sonra salıverildikleri konuşulurken, ekmek ve otobüs ile ilgili konunun bazı çevrelerce özellikle kışkırtıldığı iddiaları da dile getirilmişti.

ESKİ OTOGARIN TARTIŞMALI SATIŞI..

Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan ve tescilli eser olan tarihi Taşhoran Ermeni Kilisesi’nin onarılarak, Malatyalı Ermeni vatandaşların zaman zaman ibadetlerini yapabildikleri ‘Taşhoran Kültür Merkezi’ adıyla açılmasına, Malatya’daki radikal grupların tepkili oldukları biliniyordu. MÜSİAD’ın eski şube başkanı, depremi bahane ederek, 2015’te dönemin Ahmet Çakır başkanlığındaki belediye yönetiminin tartışmalı bir kararıyla satışa çıkarılan Çevre Yolu Sanayi Kavşağı’nda bulunan eski otogarı satın alanlardan biri idi.

Malatya’da muhafazakar bir grubun özellikle Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan ve Malatya’nın tek uygun toplantı alanı olan yerde bir büyük cami yapılması taleplerine karşı, buranın uygun olmadığı, caminin belediye mülkiyetindeki eski otogar alanına da yapılabileceği bazı çevrelerce dile getirilmiş, ancak halen AKP Milletvekili olan Ahmet Çakır başkanlığındaki belediye yönetimi bu alanı satışa çıkarmıştı.

4 kez yapılan ihalede sonuç alınamayınca, 5. kez ihale düzenlenmiş, 27 Aralık 2015’te yapılan ihaleye Osmanoğulları Ltd.Şti. ile Global Girişim İnş.San. ve Ticaret A.Ş. olarak iki teklif verilmişti. Çakır’ın katılmadığı ihaleye meclis üyesi Hasan Göğüs başkanlık etmiş; muhammen bedeli 27 milyon lira olarak belirlenen ihaleyi, ortaklarından biri de ihaleyi bizzat takip eden Hüseyin Kalan (İhale sırasında çekilen aşağıdaki fotoğrafın alt sağındaki sakallı) olan Global Girişim A.Ş. 29 milyon 600 bin TL’lik teklifle kazanmıştı.

KALAN’IN BULUNDUĞU ŞİRKETİN YAPISI VE PARAVAN ORTAK İDDİALARI..

İhaleyi kazanan Global Girişim İnş.San. ve Ticaret A.Ş.’nin, ihaleden 1,5 ay önce 13 Kasım 2015 tarihinde kurulduğu, ortak şirketlerinin Günaysan Makina Torna Ltd.Şti., Tercih Teknoloji Ürünleri A.Ş. ve Yağış Enerji Makine Ltd.Şti., şahıs ortaklarının ise Hüseyin Kalan, Mehmet Işık, Hamdi Bayer, Hacı Ahmet Yaman (Yeni Malatyaspor’un şimdiki başkanı), Vahap Özer, Elazığlı otobüs işletmecisi Yavuz Kaya oldukları belirlenmişti.

Hüseyin Kalan’ın, otogar ihalesini aldıktan sonra bu işin en önünde bulunan isim olduğu, tüm iş ve işlemleri takip ettiği belirtilirken, o dönemde bu gruptaki bazı isimlerin Malatya’da önemli siyasi mevkileri olan bazı kişilerin adına paravan ortak oldukları iddiaları da konuşulmuştu. Kalan’ın dışındaki bu isimler hiç ortaya çıkmasken, bu durum ‘paravan ortaklık’ iddialarını güçlendirmişti.

Yine otogarı satın almak için kurulan şirketin ortakları arasındaki Günaysan Makina Torma Ltd.Şti’nin sahibi ve FETÖ yanlısı MAKİAD adlı işadamı derneğinin yönetim kurulu üyesi Kerem Günay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ davasında yargılanmış ve 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Günay, Malatya’da radikal muhafazakar bir grup tarafından kurulan ve şimdi el değiştirmiş olan yerel bir televizyonun da ortakları arasındaydı.

Ayrıca Malatya’da depremin sonrası depremdezedeler için ilk etapta çadır kurulan, halen geçici işyerleri inşa edilen toplantı alanının, acil zamanlarda bu tür işler için kullanılabileceği daha önce gündeme getirilerek, radikal çevrelerin savunduğu bu alana cami yapma fikrinin, satılmış olan otogar alanının bu yeni proje için gündeme getirilme olasılığının da burayla ilgili sıkıntıların bir başka nedeni olduğu öne sürülüyor.

ARŞİV FOTOĞRAF: Kalan’ın ortağı olduğu gruba satılan eski otogar

SONSUZ YÜKSEKLİK İMAR İZNİNİ GÜRKAN DEĞİŞTİRDİ..

Kalan’ın da aralarında bulunduğu grubun satın aldığı eski otogar alanı için Ahmet Çakır dönemindeki belediye yönetiminin sonsuz yükseklik (h=serbest) izni vermişken ve burada 20 kata yakın yükseklikte bir bina planlanırken, 2020’de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın, kentteki tüm yapılar için en fazla 12 kat yükseklik sınırı getirdiği, bunun da söz konusu grubun eski otogar alanında yapmayı planladığı projeyle ilgili hesaplarını alt üst ettiği, Kalan’ın Gürkan’a yönelik husumeti ve tepkisinin en önemli nedenlerinin başında da bunun geldiği iddia ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya’daki binaların büyük çoğunluğunun çeşitli derecede hasar alması, yüzlercesinin de yıkılması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bölgede yeni yapılacak bina kat sayısının 4’ü geçmeyeceğini açıklamalarıyla, bu grubun eski otogara yüksek bina yapma planlarının bütünüyle ortadan kalktı.

Malatya’da, Cemal Akın, Ahmet Çakır ve Hacı Uğur Polat’ın görev yaptıkları dönemlerde birçok projeye ‘yükseklik= serbest’ izni verildiği biliniyor.

KENDİNİ ÇARPITILMIŞ OLAYLA SAVUNMAYA GİRİŞTİ..

Hüseyin Kalan’ın hakkındaki haberler üzerine, radikal grupların da sürekli çarpıttığı tarihten gerçekte olmayanı olmuş gösterdileri paylaşımla bir savunma geldi.

Kalan, bu paylaşımında şunları yazdı:

“Biz sizi çok iyi tanıyoruz.

Aslında sizde bizi çok iyi tanıyorsunuz.

Ama gel görkü doğruları konuştukmu hemen çamur atarsınız.

Çünkü savunacak doğruğunuz dünde yoktu bugünde yok.

İktidara da gelseniz asar kesersiniz.

Mezardan ölüyü çıkarıp asanlar sizi iyi biliyoruz.

Nerde sizin fikriniz.

Ve insanlığınız.

Ve insafınız??”

Kalan’ın, bu paylaşımında mezardan çıkarıp asıldığını öldüğünü ima ettiği kişi Kemahlı İbrahim Hakkı Efendi. Bu kişinin, İstiklal Mahkemelerince mezarından çıkarılarak asıldığı iddiası, farklı tarihlerde sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Oysa İstiklal Mahkemeleri kayıtlarında Kemahlı İbrahim Hakkı Efendi hakkında İstiklal Mahkemeleri tarafından verilmiş bir idam kararı yok. İdam kararının nedeni olarak gösterilen Şapka Kanunu da, İbrahim Hakkı’nın ölümünden bir yıl sonra çıktı. Bu kişinin özz kızları katıldıkları Ateş Hattı programında babalarının cesedine böyle bir muamele yapılmadığını ifade ediyorlar. Ayrıca, Erzincan’da İstiklal Mahkemesi kurulmadığı da belirtiliyor. Ancak, belirli bazı çevreler, Cumhuriyet tarihi ile ilgili birçok olaydaki çarpıtma ve iftiralara bunu da ısrarla katıyorlar.

Bu iddianın gerçek dışı olduğuna ilişkin yalanlamalar şu yayınlarda yer alıyor:

https://teyit.org/kemahli-ibrahim-hakki-mezarindan-cikarilip-asilmadi

https://www.dogrulukpayi.com/dogruluk-kontrolu/chp-iktidari-doneminde-kemahli-ibrahim-hakki-efendi-nin-mezarindan-cikarilip-asildigi-iddiasi

https://islamansiklopedisi.org.tr/kemahli-ibrahim-hakki

KESKİN’LE DE KAPIŞMIŞTI..

MÜSİAD’ın eski başkanı Hüseyin Kalan bu görevi sırasında 2018’de, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin’in de hedefi olmuştu.Bir grubun Malatya’daki STK’lara hakim olma isteğinin önde gelen savunucularından olan Kalan’ın grubunun, 2018’de ESOB seçimlerine de müdahale girişimine, Keskin “Günlerdir yazıyorsunuz, söylüyorsunuz, ‘Efendim biz Ticaret Odası’nı aldık, Borsa’yı aldık. Sıra Esnaf ve Sanatkar’da’ dediniz. Esnaf ve sanatkarı siz ne bellediniz, memur mu bellediniz? Esnafı bileceksiniz. Aklınızı başınıza toplayacaksınız. Milleti dizayn etmeye hakkınız yoktur. Bunu size esnaf yaptırmayacak. Esnaf şunu söyledi; ‘Biz esnafın başkanını seçeceğiz, birilerinin başkanını seçmeyeceğiz.’ Ben bunlara hodri meydan dedim. Bunlar kendi kendilerine gelin güvey oldular. 100 tane üyesi olan bir dernek, 42 oy ile başkan olmuş, bana ne dedi sıkılmadan, ‘Biz toplandık, karar verdik, seni değiştireceğiz.’ diyor. Aklı bir karış havada. Bende ona, ‘Sen 42 oyla seçilmiş bir dernek başkanısın, 30 bin esnafın birlik başkanını siz kimsiniz ki değiştiresiniz.’ dedim.”

Keskin, 2018 MESOB seçimi öncesinde ERTV’de katıldığı canlı yayında dönemin MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan’a, FETÖ ilişkisini ima ederek, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi hangi bankayla çalıştığını ve Adıyaman’daki maden ocağını kimlerden aldığını açıklamasını istemişti. Ancak; Hüseyin Kalan bu soruya yanıt vermemişti. Keskin, MESOB seçimine müdahale etmek isteyenleri FETÖ kırıntıları olarak nitelendirmiş ve genel kurulda da “FETÖ kırıntıları ve şelaleciler de bu millete ve esnafa boyun büktüremeyecektir, diz çöktüremeyecektir. Biliyorum ki, Malatya halkı da bizimle aynı düşüncede. Bir Malatya bunlardan rahatsız. Bunların karşılığı 30 kişidir, yanında 30 kişi de fakir fukara, toplam 60 kişiler. Sizin karşılığınız ne? Esnafa nasıl kafa tutarsınız? 30 bin esnafa nasıl kafa tutarsınız?” diye konuşmuştu.

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https://malatyahaber.com/haber/bu-da-musiadin-oteki-eskisinden-gurkan-kilise-onardigi-icin-deprem-olmus