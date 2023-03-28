Rusya’dan Ermenistan’a ‘UCM’ uyarısı: Çok ciddi sonuçları olur

DUVAR – Ermenistan’ın Lahey’dek Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kuruluşunu düzenleyen Roma Statüsü’nü kabul etmek için süreç başlatmasının ardından Rusya, Ermenistan’ın mahkemeye taraf olmasının ‘son derece ciddi sonuçları olacağını’ açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre, Rusya’nın resmi haber ajansı RIA’ya konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Ermenistan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘savaş suçu’ suçlamasıyla yakalama kararı çıkaran UCM’ye taraf olmasının ‘kabul edilemeyeceğini’ söyledi. Bakanlık kaynağı, Ermenistan’ın atacağı böyle bir adımın ikili ilişkiler açısından ‘son derece ciddi sonuçlarının’ olacağını kaydetti.

UCM’ye taraf olma konusunda Rusya’nın Ermenistan’ı uyardığını aktaran kaynak, “Moskova, UCM’nin Rusya liderliğine karşı son çıkardığı yasa dışı ve yasal olarak yok hükmünde olan yakalama kararları karşısında Erivan’ın UCM’nin Roma Statüsü’nü kabul etmeye yönelik resmi planlarını son derece kabul edilemez buluyor” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna’da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 17 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya’nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Rusya Soruşturma Komitesi, 20 Mart’ta bir açıklama yaparak Putin hakkında ‘savaş suçu’ suçlamasıyla yakalama kararı çıkaran UCM savcısı ve yargıçları hakkında ceza davası açtıklarını açıkladı. Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkaran UCM savcısı Karim Ahmad Khan ve yargıçlar Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala ve Sergio Gerardo Ugalde Godinez hakkında dava açıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Ermenistan Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz hafta Roma Statüsü’nün getirdiği UCM yükümlülüklerinin Ermenistan Anayasası ile çelişmediğine karar verdi. Bu onayın ardından parlamentonun anlaşmayı kabul etmesi bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

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