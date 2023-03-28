Lübnan: Ramazan için saatlerin ileri alınmasını bir ay erteleyen hükümet, tepkiler sonrası kararı geri aldı

Lübnan Hükümeti, tepkiler üzerine yaz saatine geçişi bir ay süreyle erteleme kararını geri aldı. Geçici hükümetin başbakanı Necip Mikati, Çarşamba günü saatlerin bir saat ileri alınacağını açıkladı.

Ramazan’da Müslümanların oruçlarını bir saat önce açabilmesi için alınan karar, karmaşa ve Hristiyanların öfkesine neden olmuştu.

Normalde Orta Doğu’nun en küçük ülkelerinden biri olan Lübnan’da saatlerin Pazar günü bir saat ileri alınmış olması gerekiyordu.

Fakat bir Sünni Müslüman olan Mikati, Ramazan’da oruç tutan Müslümanları ‘rahatlatmak’ için saatlerin ileri alınmasını 20 Nisan’a kadar ertelediklerini açıklamıştı.

Ülkedeki bazı yorumcular, Mikati’nin bu kararıyla popülaritesini artırmak istediğini öne sürdü.

Fakat Hristiyan yetkililer karara karşı çıktı. Bazı büyük kurumlar da kararı kabul etmedi.

İki televizyon kanalı LBCI ve MTV, Pazar sabahı saatlerini bir saat ileri aldı.

Ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines (Orta Doğu Havayolları) ise orta yol izlemeye karar verdi. Şirket, saatlerinin ve diğer cihazlarının kış saatinde kalacağını ancak uçuş saatlerinin uluslararası programları aksatmamak için yaz saatine göre ayarlanacağını duyurdu.

Otomatik olarak yaz saatine geçiş yapan cep telefonu ve diğer elektronik cihazlar da kafa karışıklığına neden oldu. Birçok operatör karardan haberdar edilmedi.

Mikati’nin kararı sonrası Pazar günü ülke iki farklı saat dilimine uyandı.

https://www.bbc.com/turkce/articles/cmm8veeg62no