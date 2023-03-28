İzmir Aziz Yuhanna Katedrali’nin Rektörü, Son Kez Pazar Ayini’ni Yönetti

Sekiz yıldır İzmir Aziz Yuhanna Katedrali’nde hizmet veren Katedral rektörü Peder Ugo de Rosa, Türkiye’deki görevinin sona ermesi nedeniyle İtalya’daki Episkoposluğu tarafından İtalya’ya geri çağrıldı.

Peder Ugo de Rosa, 26 Mart Pazar günü, Katedral’inde son pazar ayinini yönetti.

İzmir Başepiskoposluğu’nun Genel Vikeri Peder Felianus Dogon Paskalya’ya Hazırlık Devresi 5. Pazar gününün ayinine eşlik ederken son törene pek çok cemaat üyesi kendisine veda etmek için geldi. Yüzler çok duygulu ve bazıları gözyaşları içinde görülüyordu.

Hezekiel Peygamber’in Kitabı’ndan ve Aziz Pavlus’un Romalılara Mektubu’ndan sözler okunduktan sonra Peder Felianus Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden sözler okudu.

Ardından Peder Ugo, son vaazında ölüm ve dirilişten, günün İncil okumasının konusundan ve günlük hayatımızda yaşadığımızı ölüm ve diriliş tecrübelerinden bahsetti.

Genel dualarda Aziz Yuhanna Katedrali’nin görevlisi Mesut Kalaycı cemaat adına: “Rabbimize özel bir şükran ve teşekkür sunmak istiyoruz. Peder Ugo’nun aramızda bulunduğu bu yıllar boyunca bize ruhsal baba olduğu, bize rehberlik ettiği için Rabbe şükrediyoruz. Sevgi ve babacan yüreği ile bize Mesih İsa’nın yolunu işaret etti. Efkaristiya Ayini, Vaazları, öğretisi ve örnek davranışıyla her zaman en küçüklerin, yoksulların ve yardıma muhtaçların yanında olmamıza bizi teşvik etti. Gideceği yerde Rab ona esenlik ve huzur versin diye dua ediyoruz” dedi.

Peder Ugo de Rosa

Ayin sonunda Genel Viker söz alarak: “Bu kutsal Efkaristiya’yı kutlayarak, Peder Ugo’ya İzmir Başpiskoposluğu’muzda Tanrı’nın halkına adanmış ve özverili hizmetleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Peder Ugo, İzmir Başpiskoposluğu’muzda çeşitli sıfatlarla görev yapmıştır. Episkoposluk şansölyesi ve bu Katedralin Rektörü olmuştur. Ve bu sıfatıyla halkın manevi ve pastoral ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmuştur. Deprem Katedrale zarar verdiğinde ve korona virüsü hareketimizi kısıtladığında Peder Ugo, bu Katedrali tekrar cemaat duasına açmak için çalışmaya devam etti. Peder Ugo aynı zamanda Caritas’ın da yöneticisiydi. Ve bu sıfatıyla, hiçbir ayrım gözetmeksizin bu ülkenin yoksullarına ve muhtaçlarına hizmet etmiştir. Sevgili Peder Ugo, bizim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Hayata tanıklığınız, nezaketiniz, cesaretiniz, coşkunuz ve işbirliğiniz için çok teşekkür ederiz. Her zaman hayatımızın bir parçası olacaksınız ve bizimle paylaştığınız tüm güzellikleri hatırlayacağız. Rab sizi nereye götürürse götürsün, O’nun Sözünü sevgi ve coşkuyla duyurmanız için dua ediyoruz” dedi.

Peder Ugo daha sonra konuşmaya başlayarak 8 yıldır birlikte kat edilen yol için teşekkürlerini ve minnettarlığını ifade etti ve topluluğu her zaman kalbinde tutacağına dair güvence verdi.

Ayinin sonunda herkes Peder Ugo’yu son bir kez selamlayıp teşekkür etmeye geldi ve birlikte son bir fotoğraf çektirdiler, ardından Katedralin salonunda ikramlar verildi.

Cemaat adına Peder Ugo’ya “İyi Çoban Mesih İsa’nın yolunda çobanımız olarak bizlere rehberlik ettin: Rab’bin yüzünün, sesinin, ellerinin ve merhametli yüreğinin şeffaf görüntüsü olduğun için şükrediyoruz. Seni sevgi ve minettarlıkla hatırlayacağız”sözleriyle bir plaket verildi.

(SAT-7 TÜRK/ İzmir, Nathalie Ritzmann)

https://haber.sat7turk.com/izmir-aziz-yuhanna-katedralinin-rektoru-son-kez-pazar-ayinini-yonetti/