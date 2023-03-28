Ermeni halterci altın madalya kazandı

Ermenistan’ı temsil eden halterci Seryoja Barseghyan, Arnavutluk’un Dures şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
Barseghyan, koparmada 128kg ve silkmede 147kg kaldırarak (toplamada 275kg) şampiyon oldu. 67kg’lı Barseghyan, kendisinden 5 kilo az kaldırıp ikinci sırada yer alan Suudi Arabistan temsilcisi Al Marzuk’u açık ara geride bıraktı.
Ermensistan’ı temsil eden 61kg’lı Jora Grigoryan ise, yarışmada 7. sırada yer aldı.
Hatırlanacağı üzere, 25 Mart’ta Arnavutluk’ta düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyona’sı 1 Nisan’da tamamlanacak.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/28/Ermeni-halterci-Albania-Şampiyonası/246172
İlk yorum yapan siz olun