Türkolog: Türkiye’de muhalefet iktidara gelirse Ermenistan’a karşı konulan ön şartlarda bazı değişiklikler olabilir

Ermeni Türkolog Ruben Safrasatyan, Türkiye’de muhalefet iktidara gelirse, Ermenistan’a karşı konulan ön koşulların daha esnek, daha yumuşak olmasının mümkün olduğunu söyledi.

6 Şubat’taki yıkıcı depremin ardından Türkiye’nin büyük bir kayıp yaşadığına, büyük çaplı yeniden yapılanma çalışmalarına ihtiyaç olduğuna işaret eden Safrastyan, Türkiye’nin bu sonuçları tek başına aşamayacağının aşikar olduğunu ve yurtdışından yatırımı gerekli olacağını kaydetti.

Safrastyan’a göre, yurtdışından gelen yatırımla çoğunlukla ABD’den gelecek ve bunun da ABD’nin Türkiye üzerindeki etkisinin güçleneceği anlamına gelecek.

Öte yandan, Batı ve ABD’nin muhalefete olan dostane tavırlara işaret eden Safrastyan sözlerine şöyle devam etti “Muhalefet iktidara gelirse, Ermenistan ile ilişkilerin düzenlenmesi açısından yaklaşımı, yani Türkiye’nin koyduğu ön koşulları, Ermenistan’ın ödemesi gereken bedeli temelden değiştirmeden, bu bedelde bazı değişiklikler olabilir. Mecazi olarak söylersek, Türkiye daha esnek, daha yumuşak olabilir, Ermenistan’dan daha küçük bedel talep edebilir”.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/27/Türkiye-muhalefet-Ermenistan/246102