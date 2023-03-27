Türkiye Protestan Kiliseler Derneği, Hatay’da Bir Araya Geldi

“Herkes Gitti, Sizler de Gideceksiniz Diye Korkuyoruz”

Türkiye Protestan Kiliseler Derneği (Temsilciler Kurulu), 25 Mart 2023’te TekGÖK (Güneydoğu Önderler Kurulu)‘ün ve Altınözü İsa Mesih Kilisesi’nin misafirliğinde toplandı.

TeK toplantısının, 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 şehri etkileyen deprem nedeniyle yaraların sarılmadığı, bölgede hizmet edenlerin ve oradan katılacak insanların gelişini kolaylaştırmak ve onları özel bir şekilde bereketlemek için Altınözü ilçesinin seçildiği vurgulandı. Toplantı öncesi katılım sayısı yaklaşık 100 civarında olan hizmetkarlar ve kilise önderinin Rab’bin sofrasını paylaşması ve ardından söylenen ezgilerle dua edildi.

GÖK’ün dönem Başkanı Vedat Özel paylaşımda bulunması için İsa Mesih Kilisesi Önderi Selim Bayrakçıoğlu ‘nu kürsüye davet etti. Tanrı’nın her durumda etkin gücünü vurgulayan konuşmasından sonra bölgede hizmet edenler sahneye çıkarak kısa kısa bilgi verdiler.

Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren bölge temsilcileri hem gıda, çocuk hizmeti, barınma ve danışmanlık hizmetlerinden söz ettiler. Çoğu ekibin yerel yetkililerle ve her kilise ile tam bir işbirliği içinde çalıştıklarının altı çizildi. Bedri Peker de Tanrı’nın elinde her şeyin iyilik için etkin olduğunu ifade ederek kurdukları tek çadır kentinde 70 aileye hizmet ettiklerini anlattı.

İlk Umut Derneği yöneticilerinden olan Refik Topçu dernek olarak yaptıkları etkinliklerinden bahsetti. Önce arama kurtarma ve hijyen tırları ile hizmete başladıklarını, Samaritan’s Purse ile birlikte kurulan Sahra hastanesinin 45 günlük çalışmasından sonra sağlık bakanlığının bünyesine alınacağını belirtti. İzmir Alsancak Işık Kilisesi Önderi Ali Öztürk, mutfakları aracılığıyla yemek hizmetlerini anlattı. Yöre halkının “herkes gitti sizler de gideceksiniz diye korkuyoruz” sözünü aktardı. Mahalleli orada oldukça hizmetlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Rabia Yılmaz Tufan, danışmanlık konusunda çok geniş bir kadro ile bölgedeki hem kilise önderi ve hizmetkârlara hem de ilgilenenlere travma konusunda hizmet edeceklerini ifade etti. Yavaş yavaş sahaya ekip göndereceklerini de ifade etti.

Her bölgede çalışan kişilerin yaptıklarıyla ilgili sunumları yapmalarının üzerinden son bir ezgi ile toplantı Ahmet Güvener’in kapanış duasıyla tamamlandı. (Soner Tufan)

https://haber.sat7turk.com/turkiye-protestan-kiliseler-dernegi-hatayda-bir-araya-geldi/