‘Huysuz ve Tatlı’ prömiyerini yaptı

Pangaltı Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nin (PLYD) çatısı altında toplanan tiyatrocular, yeni oyunları ‘Huysuz ve Tatlı’yı sahnelemeye başladı.

Prömiyerini 20 Mart Pazartesi günü Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nde yapan oyunun yönetmenliğini Kirkor Dinçkayıkçı üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Selin Çavuşoğlu, Arda Elmasiye, Hovsep Karagözyan, Jbid İskenderoğlu Kalaycı, Aren Semerciyan, Natali Mihranyan ve Aylin Keşişoğlu yer alıyor.

PLYD, oyunun duyurusunu yaptığı açıklamada, derneğin, kurulduğu 1946 yılından bu yana sanat, dans ve müziğin sevgi ile bağdaşan gücünün farkında olup, insanları aynı çatı altında buluşturmayı ilke edindiklerini ifade etti. Bu oyunla Hovsep Karagözyan’ın 40. sanat yılını kutlayan dernek yönetimi, şu ifadeleri kullandı: “Perdelerimizi bu sene de sizlerle açıyor olmak, bir geleneğin devamını sağlamak, yıllardır süregelen heyecan ve mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak bizler için büyük övünç kaynağı. Hep dediğimiz gibi Mıhitaryan ruhu ile tüm zorluklara rağmen çalışmaya, üretmeye ve her şeye rağmen yaşamın içinde olmaya devam ediyoruz. Bugün perdelerini açan ‘Huysuz ve Tatlı’ adlı oyunumuz da derneğimizin ve tiyatro ekibimizin özverili çalışmaları ile sizlerle buluşmaktadır.”

Oyunun 25, 30 ve 31 Mart tarihlerindeki gösterimlerin davetiyeleri tükendi. Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nde sahnelenen oyun 3, 11, 13, 17, 21, 25 ve 28 Nisan’da izlenebilir. Davetiye temin için Natali Ohannesyan: (0532) 243 55 56, Arsen Kovan: (0532) 312 94 76, Vartan Balmumcu: (0532) 276 22 29

Oyunun konusu Kurtuluş’ta yaşayan, fabrikatör Hagop Vermag, eve geldiğinde, karısından beklediği ilgiyi göremediği için son derece mutsuzdur. Temizlik hastası olan eşi Satenik, çevresindeki herkesin sorunlarıyla ilgilenir, eşinden çok evine düşkündür. Hayattaki tek amacı, doktor oğlu Mardik’in kendi yuvasını kurduğunu görmek, torun sahibi olmaktır. Mardik, özellikle annesinin evlenme baskısından bunalmış ve ayrı evde yaşar. Komşuları ve yakın dostları Talin, apartmana yeni taşınmış olan Matilt Pokrikyan ve Kızı Nune’yi onlara sormadan Satenik’lere davet eder. Yeni komşuların gelmesi ve umulmadık sohbetlerle olaylar gelişir.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28389/huysuz-ve-tatli-promiyerini-yapti