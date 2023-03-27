Fransız Mendijsky, Ayasofya’da Müslüman oldu

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Fransız Maïa Rose Mendijsky, İstanbul Fatih İlçe Müftülüğüne bağlı Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’inde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kendi araştırmaları sonucunda Müslüman olmaya karar veren Maïa Rose Mendijsky, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’inde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Mendijsky için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi din görevlileri rehberliğinde “İhtida Merasimi” düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Mendjisky, “Ayasofya nasıl eskiden kiliseyken günümüzde cami olarak kullanılıyorsa, ben de Hristiyan biri olarak İslam’a geçişimi burada gerçekleştirmek istedim.” dedi.

Mendjisky, “Allah ile doğrudan bir ilişki kurmamı sağlayan, sorularıma defalarca cevap veren ve hayatta rehberlik eden İslam’ın aradığım din olduğunu anladım.” diye konuştu.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, Mendjisky’i tebrik ederek “İhtida Belgesi” ile birlikte çeşitli hediyeler verdi.

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