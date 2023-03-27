Ermenistan’ın başkenti dünyanın en güvenli şehirlerinin listesinde

“Ranking Royals” uluslararası istatistik şirketi dünyanın en güvenli şehirlerinin listesini yayımladı. Ermenistan’ın başkenti Yerevan listenin 21’inci sırada, Gürcistan’ın başkenti Tiflis 44’üncü Azerbaycan’ın başkenti Bakü ise 85’inci sırada yer aldılar.
Listede 1’inci sırada Abu Dabi, 2’inci sırada katar’ın başkenti Doha ve 3’üncü sırada Ajman (ABE) yer aldılar.
Şehirlerin güvenliği ölçmek için bu faktörler dikkate alındı:
- Suç oranı
- Gece ve gündüz saatlerinde taşınma güvenliği
- Hırsızlık
- Fiziksel hücuma maruz kalma tehlikesi
- Birinin tarafından şiddet vakaları
- Etnik, dini ya da cinsel gerekçeleriyle şiddet vakaları
- Uyuşturucu dolaşımı
- Mülkiyet ele geçirmesi/hırsızlığı
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/27/Yerevan-dünyanın-en-güvenli-şehirlerinin-listesinde/246142
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