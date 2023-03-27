Erivan duyurdu: Türkiye-Ermenistan sınırı üçüncü ülke vatandaşlarına açılıyor

DUVAR – Erivan yönetimi, Ermenistan-Türkiye sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için Ankara ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, turizm sezonu öncesinde, üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahibi kişilere sınırın açılması konusunda fikir birliği sağlandığını belirtti.

Mirzoyan, “Türk Dışişleri Bakanı ile bu yılki turizm sezonu başlamadan önce Ermenistan-Türkiye sınırını üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahibi kişiler için açmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ettik” ifadelerini kullandı.

TEMMUZ AYINDA DUYURULMUŞTU

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında özel temsilciler vasıtası ile yürütülen görüşmelerde, doğrudan hava kargo ticaretinin en yakın zamanda başlatılması için mutabakata varıldığı açıklanmıştı. Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri olan Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın Viyana’da dördüncü kez bir araya gelmelerinin ardından yapılan Temmuz 2022 tarihli Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şu ifadeler kullanılmıştı:

“Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine, mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir. Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir. Taraflar aynı zamanda, nihai hedef olan iki ülke arasında tam normalleşmenin sağlanması yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımları da ele almışlar ve normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurgulamışlardır.”

35 YIL SONRA İLK KEZ AÇILMIŞTI

Maraş merkezli depremlerin ardından ise, Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı 35 yıl aradan sonra ilk kez yardımlar için açılmıştı. Alican Sınır Kapısı, 1988 yılında da yine, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yaşanan ve 30 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından açılmış ve Türkiye buradan bölgeye insani yardım göndermişti. (DIŞ HABERLER)

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