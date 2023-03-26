Türkiye ve Ermenistan kapıyı açmaya karar verdi!

Ermenistan ve Türkiye, turizm sezonu başlamadan önce üçüncü ülke vatandaşlarına sınırı açmaya hazır

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Parlamento Dış İlişkiler Komitesi toplantısında Ermenistan ve Türkiye’nin, 2023 turizm sezonunun başına kadar üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahibi kişiler için sınırı açma konusunda hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Bakan Mirzoyan’a göre Erivan’ın bu yönde çalışmaları sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Ayrıca, Mirzoyan Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin 2022’de devam ettiğini söyledi.

Mirzoyan, 15 Şubat’ta çok sayıda depremzede için başsağlığı dilemek üzere Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunduğunu hatırlattı.

Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Mirzoyan, “Türkiye Dışişleri Bakanı ile bu yılki turizm sezonu açılmadan önce üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahibi kişiler için Ermenistan-Türkiye sınırını açmaya hazır olduğumuzu yeniden teyit ettik” sözlerini de dile getirdi.

https://www.karsmanset.com/haber/turkiye-ve-ermenistan-kapiyi-acmaya-karar-verdi-980895.htm