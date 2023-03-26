PSYK’nın gönderdiği konteynerlar Vakıfköy’e ulaştı

6 ve 20 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Vakıfköy’de kullanılması için PSYK’nın (Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu) yaptırdığı konteynerlardan ilk ikisi köye ulaştı.

PSYK köydeki evleri hasar gören ailelerin barınması için toplam 12 konteyner yaptırıyor.

Konteynerlardan ilk ikisi köye ulaştı.

PSYK adına HAYCAR üyesi Nazar Binatlı da konteynerların gelişi sırasında köydeydi.

Ayrıca HDP milletvekili Garo Paylan da köyü ziyaret etti.

Vakıflıköy Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Çapar ve köy muhtarı Berç Kartun ziyaretçilere köydeki son durum hakkında bilgi verdi.

Vakıfköy doğumlu olan Düşünce Platformu’ndan Tatyos Bebek de son durum hakkında bilgi almak için Vakıfköy’deydi.

Hatay’da çalışmalar yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM yetkilisi Remzi Albayrak da konteynerların yerleşimi hakkında yardımcı olması amacıyla köye davet edildi.

Albayrak bundan sonra gelecek konteynerların nasıl ve ne şekilde yerleştirileceği konusunda çalışmalarda bulundu, izlenecek yol hakkında yardım etti.

Paylan, Binatlı ve Bebek köy halkıyla da biraraya gelerek ihtiyaç ve sorunları dinledi.

Köyde daha fazla konteynera ihtiyaç olduğu belirlendi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28386/psyk-nin-gonderdigi-konteynerlar-vakifkoy-e-ulasti?fbclid=IwAR1TdE4Y74mjpA9kRzp_teYlWP0jJVN2Yaneh6ZcKWRe0ZQpSUHrg4qM4DY