Nikol Odabaşı 28 Mart Salı günü toprağa verilecek

24 Mart Cuma günü yaşadığı apartmanın arka bahçesinde ölü bulunan 14 yaşındaki Nikol Odabaşı 28 Mart Salı günü Feriköy Kilisesi’nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Feriköy Merametçiyan Okulu öğrencisi Nikol Odabaşı, geçtiğimiz cuma sabahı yaşadığı apartmanın arka bahçesinde ölü bulunmuştu.

Olay, sabah erken saatlerde Şişli Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi.

Ajanslara yansıyan haberlere göre sabah okula gitmesi için 14 yaşındaki kızı Nikol’ü uyandırmak isteyen annesi odasına girdi. Küçük kızın odada olmadığını gördü. Bunun ardından panik halinde etrafta kızını arayan anne , arka bahçede 14 yaşındaki küçük kızını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

6. kattan aşağıya düştüğü tespit edilen Nikol Odabaşı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Küçük kızın hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine olay yerine Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri sevk edildi.

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kızın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tetkiklerin ardından da Feriköy Surp Vartanants Kilisesi morguna getirildi.

Nikol Odabaşı’nın öğrenim gördüğü Feriköy Merametçiyan Okulu, olay sonrası tüm velilere gönderdiği mesajda “Ortaokul öğrencilerimize rehber öğretmenimiz eşliğinde bu acı olayı ilettik. Sizlerden evlerinizde yorum yapmaksızın çocuklarınızı dinlemenizi, duygularını paylaşmalarına fırsat tanımanızı rica ediyoruz” önerisinde bulundu.

Nikol Odabaşı 28 Mart Salı günü saat 14.00’te Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Ailesi yaptığı açıklamada “Sevgili ve biricik kızımız Nikol, elim bir kaza sonucu kısa fakat gelecek vaadeden dünyevi yaşamını tamamladı ve melek olup göklere uçtu” dedi. Kederli ailesine ve öğrencisi olduğu Feriköy Merametçiyan Okulu’na başsağlığı dileriz.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28381/nikol-odabasi-28-mart-sali-gunu-topraga-verilecek