İstiklal Marşımıza saygısızlık yapan Ermenistan’dan küstah pankart

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Dün akşam oynanan Ermenistan-Türkiye maçı öncesi Ermeni taraftarların açtığı pankart tepkilere sebep oldu. İşte o pankart.

Dün akşam EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında Milli takımımız, deplasmanda Ermenistan ile karşılaştı.

Mücadele öncesi stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmasına rağmen Ermenistan tribünlerinde açılan küstah bir pankart ise tepkilere sebep oldu.

Ermenistan tribünlerinin açtığı ‘nemesis’ pankartı ile tarihe bir göndermede bulunan taraftarlar, ‘nemesis operasyonlarına’ atıfta bulundular.

NEMESİS OPERASYONU İLE TALAT VE CEMAL PAŞA KATLEDİLMİŞTİ

Nemesis Operasyonu, Osmanlı devlet adamlarına ve Ermeni asıllı Türk vatandaşlarına karşı bir grup Ermeni suikast timi tarafından gerçekleştirilen bir dizi cinayetin adı olarak bilinmektedir. Talat Paşa, Cemal Paşa ve birçok devlet adamımız örgüt tarafından haince katledilmiştir. Bu operasyonlar daha sonra ASALA terör örgütünün de temelini oluşturmuştur.

NEMESİS OPERASYONU VE SUİKASTLER

“Nemesis” kelimesi, Yunan mitolojisinde intikam tanrıçası olarak bilinmektedir. Ermeniler bundan yola çıkarak, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Nemesis operasyonunu hayata geçirmişlerdir. Türk toplumuna, kültürüne, anlayışına hatta “Türk” kelimesine kin ve nefret ile büyüyen Nemesis Operasyonu’nun fikir babası, Osmanlı vatandaşı Elazığ doğumlu, Ermeni terörist elebaşı Şahan Natali (Hagop der Hagopyan) idi. Natali, saldırı planını Taşnaksutyun Partisinin 9. Kurultayında sundu. 650 kişilik bir liste oluşturulmuş, bu listedeki insanların hepsine planlı suikast düzenlemek amacı ile Nemesis Operasyonu başlatıldı.

Listede 41 kişi ele başı olarak adlandırılarak ilk gözden çıkarılan kişiler oldu. Talat Paşa bunların başında geliyordu. Suikast için özel birim oluşturan Ermeniler, bu birimin bütün görevi üstlendiğini beyan ettiler. Birimin yönetimini ise Pastırmacıyan Karekin Efendi seçilmiştir. Pastırmacıyan, 1896’da Osmanlı Bankası Baskını’na katılmasına rağmen Mebusan Meclisi’ne seçilmiş, 1915 Van İsyanı’na katılmış, Osmanlı Ordusu’na karşı Rus ordusundaki gönüllü birliklerde yer almıştır.

Birime desteklemek için özel fon kurularak, lojistik destek amacını güdüldü. Örgütün alt kademesi olarak özel bir dernek gösterimi ile yardım toplanarak, örgütün güçlenmesine katkı sağladı. Graç Papazyan isimli Ermeni dış ilişkiler görevini üstlendi. Kendini Türk gibi göstererek “Genç Türkler” ile yakınlık kurdu. Dış istihbaratı sağlayan Papazyan, silahlı saldırılar için 3-5 kişilik gruplar kurdu. İlk olarak 19 Temmuz 1920’de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı Fetali Han Hoyski öldürüldü. Saldırıları Aram Yerganyan ve Misak Kirakosyan gerçekleştirdi. Yapılan saldırlar neticesinde; Talat Paşa (15 Mart 1921, Berlin), Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin (AHC) eski Başbakanı Fetali Han Hoyski (19 Haziran 1920, Tiflis), Said Halim Paşa (5 Aralık 1921, Roma), AHC’nin eski İçişleri Bakanı Behbud Han Cevanşir (19 Temmuz 1921, İstanbul) gibi çok önemli devlet adamları suikasta kurban gitmiştir.

MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILDI

Ermenistan – Türkiye maçı öncesinde Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu’nda müsabakaya 1 saat kala Türk vatandaşlarına hakaret eden Rock grubu ‘System Of a Down’a ait şarkılar çalındı.

Stadyumda yapılan bu saygısız hareket, sosyal medyada büyük tepki çekti.

İSTİKLAL MARŞI ISLIKLANDI

Başkent Erivan’daki Republican Stadyumu’nda oynanan karşılaşma öncesinde Milli Marşı okunurken, stadyumdan yoğun ıslıklar yükseldi. A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı’nı okurken, stadyumda yer alan Ermenistan taraftarı, İstiklal Marşı’nı protesto etti.

Örgütün öldürülecekler listesinin başında Talat Paşa bulunmaktaydı. 1921’de katlettiler.

Osmanlı İmparatorluğu’nun eski askerî deniz kuvvetleri Bakanı

Cemal Paşa 1922’de örgüt tarafından katledildi.

Teşkilat-ı Mahsusa’nın yaratıcılarından Bahattin Şakir yine örgüt tarafından katledildi.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ermenistandan-kustah-pankart-646017h.htm