Frankfurt’a Kamışlı doğumlu Süryani başkan

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Süryani siyasetçi Mike Josef kazandı.

Başa baş geçen yarışta geçerli oyların yüzde 51,7’sini SPD adayı aldı. CDU’lu rakibi Uwe Becker yüzde 48.3’e ulaştı. Seçmen katılımı yüzde 35,4 oldu.

Tüm Frankfurtluların belediye başkanı olmak isteyen Josef, “Bu sorumluluğun bana verilmesi benim için bir onurdur ve alçakgönüllülükle üstesinden geleceğim” diye konuştu.

Frankfurt’ta belediye başkanının halk oylamasıyla görevden alınması sonrası gerçekleşen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde birinci turda kazanan olmamıştı.

508 bin 510 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimlerde, ilk turda sandığa gidenlerin oranı düşük olmuştu.

İlk turda CDU adayı Uwe Becker birinci olurken ikinci sırayı Kamışlıdoğumlu Süryani siyaset bilimci SPD adayı Mike Josef almıştı.

Seçimler, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle düzenlenen halk oylaması sonucu görevden alınması nedeniyle yapıldı.

Seçimlerin ikinci turu 26 Mart’ta yapıldı ve Sosyal Demokrat Parti’den Süryani siyasetçi Mike Josef seçimi kazandı.

MİKE JOSEF KİMDİR?

Mike Josef’in SPD Frankfurt örgütünün resmi internet sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

1983 yılında Kuzey Suriye’nin Kamışlı kentinde doğdu. Hıristiyan azınlığın bir parçası olan ailesi 1987 yılında ülkeyi terk etti. 1999 yılında Ulm-Wiblingen’deki Albert-Einstein-Realschule’de ortaokul bitirme sertifikasını aldı ve 2002 yılında Neu-Ulm’daki Fachoberschule’de ileri teknik üniversite giriş yeterliliğini elde etti. 2002-2003 yılları arasında Ulm’deki Alman Kızılhaçı’nda sivil hizmette bulundu.

Josef 2004 yılından itibaren Frankfurt’taki Goethe Üniversitesi’nde siyaset bilimi, tarih ve hukuk okudu ve 2010 yılında siyaset bilimi bölümünden mezun oldu.

2011 yılından sulh hakimi olarak seçilinceye kadar Frankfurt Römer’de SPD meclis grubunda belediye meclis üyeliği yaptı ve Hessen’in güneydoğusunda DGB’de örgütlenme sekreteri olarak çalıştı. Mike Josef 2013’ten 11 Kasım 2022’ye kadar Frankfurt SPD’nin başkanlığını yürütmüştür.

Mike Josef evlidir ve iki oğlu var.

https://www.demokrathaber.org/frankfurta-kamisli-dogumlu-suryani-baskan