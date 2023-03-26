Ermenistan-Türkiye maçı: Erivan’da siyasi mesajlar öne çıktı

Haber Merkezi – Ermenistan taraftarları Türkiye maçı öncesinde siyasi sloganlar attı ve Erzurum, İstanbul, Diyarbakır gibi kentlerin isimlerinin Ermenice olarak yazıldığı pankartları taşıdı.

Ermenistan taraftarları dün (25 Mart) oynanan maç öncesinde düzenledikleri yürüyüşte siyasi mesaj taşıyan slogan attı.

AFP’ye konuşan taraftarlardan 49 yaşındaki Grigor Bagdasaryan, “Bizim için bu oyun çok önemli, çünkü yüz yıllardır bizi incitiyorlar ama dünya herhangi bir şey yapmıyor” dedi.

Öte yandan taraftarların ellerinde bazı kentlerin isimlerinin çizili olduğu flama ve pankartlar da yer aldı.

Diyarbakır, Antep, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Doğubayazıt, Maraş ve İstanbul’un Latince isimleri çizildi.

Şehirlerin isimleri Ermeni harfleriyle yazıldı.

İş insanı Vahagin Hachatiryan ise “Şayet Erivan’da Türkiye taraftarlarına denk gelseydik başka duygular olabilirdi ama biz medeni bir ülkeyiz, sorun yok. Her şeyin farkındayız, 1915’teki soykırımı, bizi katletmelerini hatırlıyoruz ama medeniyiz” dedi.

Erivan’daki Republican Stadyumu’nda Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan’ı 2-1 yenmişti.

UEFA, güvenlik endişesini göz önüne alarak Türkiye taraftarlarının maça alınmamasına karar vermişti.

Aynı şekilde Eylül 2023’te Türkiye’de oynanacak maçta da Ermenistan taraftarları alınmayacak.

Öte yandan Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde futbol, Erivan-Ankara hattında köprü vazifesi görmüş, 2008’le 2009 yıllarında biri Erivan’da diğeri de Bursa’da olmak üzere iki maç oynanmıştı.

“Futbol diplomasisi” olarak nitelendirilen süreç, diplomatik ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan 2009 Zürih Protokollerinin imzalanmasının yolunu açtı.

https://www.rudaw.net/turkish/world/260320235