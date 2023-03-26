Dursun Özbek müjdeyi verdi: Kardeş kulübü açıkladı

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Emre Topaloğlu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Azerbaycan ekibi Karabağ ile gelecek hafta kardeş kulüp lansmanının yapılacağını açıkladı. Özbek, “Sevgili başkanımla mutabakata vardık. Kardeş kulüp lansmanını gelecek hafta yapacağız.” dedi.

Spor Toto Süper Lig’e verilen milli arada hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Karabağ’la karşılaşacak Galatasaray’da başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, Karabağ’la İstanbul’da da bir hazırlık maçı oynamak için davette bulunduklarını belirterek, “İki kardeş ülkenin iki kardeş takım olarak bazı aktivitelerimizi birleştireceğiz. Onlar Azerbaycan’da biz de Türkiye’de iş birliği yapacağız. İstanbul’da bir dostluk maçı oynamak için davet ettim” dedi.

“LANSMANI GELECEK HAFTA YAPACAĞIZ”

Dursun Özbek, “Galatasaray olarak bu deprem felaketinin yaralarını sarmak için öncü hareketlerimiz olmuştu. Bu maçın gelirini o bölgelerde harcayacağız. Bizi çok iyi karşıladılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Sevgili başkanımla mutabakata vardık. Kardeş kulüp lansmanını gelecek hafta yapacağız. Galatasaray ve Karabağ kulüpleri kardeş seviyesinde birbirlerini seviyorlar. Mağazalarımızda Karabağ formalarını satıp Karabağ’ı anlatacağız. Onlar da burada Galatasaray formalarını satacak.” ifadelerini kullandı.

https://www.tgrthaber.com.tr/futbol/dursun-ozbek-mujdeyi-verdi-kardes-kulubu-acikladi-2880962