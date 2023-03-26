Depremde yıkılan Antakya’yı ayağa kaldırmak için “Ortak Akıl-Antakya”

Depremde yıkılan Antakya’nın yeniden ayağa kaldırılması için Ortak Akıl-Antakya platformu kuruldu. Platformun öncüsü mimar Emre Arolat “Toplumun bütün kesitlerini içeren, oradaki deprem öncesi var olan çok sesliliği barındıran ama aynı zamanda da yapılmış olan hataları da iyi tespit eden ve bundan sonra da onları yapmadan Antakya’yı yeniden diğer kuşaklara taşıyacak bir planlamanın stratejisinin nasıl kurulacağına dair bir oluşum bu”

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde en ağır hasarı alan yerlerden biri Antakya oldu.

M.Ö. 300’lerde kurulan Antakya şehri Roma İmparatorluğu’nun doğudaki başkenti, ilk Hristiyan cemaatinin ortaya çıktığı, 1918’den sonra Fransız mandasıyla yönetilen, 1938’de bağımsız bir cumhuriyetin kurulduğu

Antakya’dan geriye çok az şey kaldı.

Antakya’da ayakta kalan binalardan The Museum Hotel’in ünlü mimarı Emre Arolat, Antakya’nın yeniden ayağa kaldırılması için bir platform kurulduğunu açıkladı.

“Ortak Akıl-Antakya Platformu” bir çağrı metni yayınladı:

“6 Şubat 2023 tarihli depremlerin neden olduğu yıkımın ilk şoku etkisini yavaş yavaş yitirirken afet bölgelerinde şehirlerimizin nasıl yeniden ayağa kaldırılacağı sorusunun gölgesi hepimizin üzerine düşmüş görünüyor. Bu “hepimiz”in içinde sadece uzmanlar değil, başta yakınlarını, sevdiklerini ve şehirlerini kaybetmiş ve geleceğe endişe ile bakan bölge insanları olmak üzere bütün yurttaşların hepsi var.

Peki ama nasıl olacak? Şehirlerimizin yeniden “ayağa kaldırılması” derken kastedilenin sadece bir imar sorunu olmadığını, hepimizin birlikte ürettiği bir sonuç olduğunu düşünürsek çözümün de kolay olmadığını anlarız. Zor ve karmaşık sorunların kolay ve mucizevi çözümleri olmadığını, eğer bir çözüm olacaksa bunun ancak hepimizin elini taşın altına koyduğu bir platformda karşılıklı temas ile mümkün olabileceğini biliyoruz.

İşte tam da bu bağlamda şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması problemine kafa yoran bir gönüllüler grubu Ortak Akıl-Antakya adıyla bir araya geldi. Sivil ve bağımsız bir platform olarak kurulan Ortak Akıl-Antakya’nın ana odağı depremlerde büyük hasar alarak neredeyse yok olmanın eşiğine gelen Antakya olacak. Şehrin geçmiş felaketlerin izlerini taşıyan katmanlı yapısı düşünüldüğünde Antakya’nın bu son depremin ardından şehirlerin yeniden canlandırılma çalışmaları için simgesel bir önemi olduğu söylenebilir. Ancak sürecin sonunda ortaya çıkacak yol haritasının farklı ölçeklerde benzer felaketlerin endişesini taşıyan bütün şehirlerimiz için de örnek alınabilecek bir model olacağını ümit ediyoruz.

Şehir planlama ve kentsel tasarımın son 50 yılı esnek ve açık planlama modellerinin bugünün karmaşık kent hayatımız için kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu göstermiştir. İnsanlık tarihinin en somut ve gözle görünür izlerini oluşturan şehirlerimizi hepimizin ortak eylemlerimizle birlikte inşa ediyoruz.

Bu bağlamda Ortak Akıl-Antakya adıyla yola çıkan platformun uzmanlar, yerel halk, sivil toplum örgütleri ve diğer aktörlerin katılımına/katkısına açık olduğunu beyan ederiz. Bu davet katkı koymak isteyen “hepimiz” içindir.”







“Geçmişin değerleri ile geleceğe bir tür aktarma yapmak lazım”

“Biz bunun için bir platform oluşturduk: Ortak Akıl-Antakya Platformu. Bu platformda birkaç mimar arkadaşımızın yanında Türkiye’nin önde gelen meslek insanları, bilim insanları, çok farklı disiplinlerden arkadaşlarımız var. Bu platformun bir danışma kurulu olarak hizmet vermesini planladık ve bir açık planlama mantığıyla işlemesini planlıyoruz.”

“Katılım hepimize açık. Esasen toplumun bütün kesitlerini içeren, oradaki deprem öncesi var olan çok sesliliği barındıran ama aynı zamanda da yapılmış olan hataları da iyi tespit eden ve bundan sonra da onları yapmadan Antakya’yı yeniden diğer kuşaklara taşıyacak bir planlamanın stratejisinin nasıl kurulacağına dair bir oluşum bu.”

https://serbestiyet.com/haberler/depremde-yikilan-antakyayi-ayaga-kaldirmak-icin-ortak-akil-antakya-122990/