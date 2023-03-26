Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri kim? Antakya Medeniyetler Korosu şefi kim?

arklı din ve mezheplere mensup sanatçıları buluşturarak birlikte yaşama kültürünü dünyaya hatırlatan Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybetti. Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri kim? Antakya Medeniyetler Korosu şefi kim?

Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş depremlerinde yedi sanatçısını kaybetti. Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiği 7 üyesi anısına “Yara Bere” adlı şarkıyı da seslendirecekleri Adana ve İstanbul’daki konserlerine hazırlanıyor.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU NE ZAMAN KURULDU?

Medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve kadim kent Hatay’ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007’de kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, üç semavi dine mensup ve aynı zamanda altı farklı mezhebe sahip kişilerden oluşmaktadır. Koro kuruluşundan bir yıl sonra 2008 yılında “Antakya Medeniyetler Korosu Derneği” adıyla dernek haline gelerek kurumsal bir kimliğe sahip oldu. 2008 yılından itibaren bu dernek yapısı altında faaliyetlerini gerçekleştiren koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.Antakya Medeniyetler Korosu Derneği ise 2019 yılında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görüldü.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU ŞEF VE ÜYELERİ KİM?

Yılmaz Özfırat’ın şefliğini yaptığı ve Alevi, Sünni, Ermeni, Ortadoks, Katolik ve Musevilerden oluşan 6 mezhebin üyelerinin yer aldığı 120 kişilik koro “Yaradılanı sev, Yaradandan ötürü” felsefesini benimsemektedir.

Antakya Medeniyetler Korosu’nun yedi üyesi; Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybetti.

Depremde yıkılan evinin enkazında 8 saat kaldıktan sonra kurtarılan ve geçici süreyle İzmir’de barınan koro şefi Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, çok sayıda insanın hayatını etkileyen depremin ardından Antakya’yı yeniden ayağa kaldırmak istediklerini söyledi.

Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi sanatçıların birlikte şarkı söylediği Antakya Medeniyetler Korosu’nun bir sembol olduğunu ifade eden Özfırat, “O kadim topraklar tekrar gün yüzüne çıkacak ve dünyaya ibretialem olarak göstereceğiz, ‘Bakın bu şehir küllerinden tekrar doğmuş’ diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Özfırat, çalışmalarına depremzedeler yararına konserlerle başlayacaklarını, ilk konserlerini Adana’da, sonra İstanbul’da vereceklerini, daha sonra Türkiye’nin diğer illerini dolaşacaklarını belirtti.

Amaçlarının deprem gerçeğini hatırlatmak ve kaybettikleri üyelerinin anısını yaşatmak olduğunu dile getiren Özfırat, şunları kaydetti:

“Biz toplamda 200 kişiydik, artık 193 kişiyiz, 7 canımızı kaybettik maalesef. En son 20 Şubat’ta 6,4’lük depremden sonra şehirden ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü hem sarsıntılar hem yaşam şartları çok ağırlaştığı için herkes bir yere gitmek zorunda kaldı. Kimisi Mersin’e kimisi Adana’ya gitti, bizler İzmir’e geldik. Bir kısım arkadaş İstanbul’a ve diğer yerlere gittiler. Tek bir isteğimiz var, 3 ay, 5 ay, 6 ay hiç fark etmez, şehirde yaşam şartları oluşur oluşmaz hemen geri dönmek istiyoruz. Çünkü biz o şehre döndüğümüzde insanlara da örnek olacağımızı ve diğer gidenlerin de tekrar geleceğini düşünüyoruz.”

Konserlerdeki şarkıları artık kaybettikleri koro üyelerinin ruhuna armağan edeceklerini söyleyen Özfırat, Hirai Zerdüş’ün de seslendirdiği “Yara Bere” adlı şarkıyı da bu amaçla repertuvarlarına kattıklarını vurguladı.

Özfırat, şarkının sözlerinin depremlerle yerle bir olan Antakya’yı anımsattığını kaydederek, “Depremle o kadar özdeşleştirdim ki bu parçayı; ‘Elim uzar / Ölüm çeker’ diye sözleri var. Hep gözümün önünde bir baba var, kızının elini bırakmayan, o gelip duruyor. Hani o babanın çocuğunu bırakmaması gibi o parçayla da kaybettiğimiz arkadaşlarımızla aramızda bir köprü kurduğumuza inanıyorum.” dedi.

Kaybettikleri koro üyeleri için mezar yaptırmayı istediklerini de söyleyen Özfırat, “Ölen arkadaşlarımızın şartlardan dolayı acilen gömülmeleri gerekiyordu. Ailelerinin Fatiha okuyabileceği bir mezarlarının olmasını istiyorum. Bunun da koronun görevi olduğuna inanıyorum.” diye konuştu.

Koronun teknik koordinatörü Bedirhan Gök ise büyük acıları müzikle sarmak istediklerini, arkadaşlarının anısı için yeniden sahneye çıkacaklarını belirtti.

MEDENİYETLER KOROSU’NA NASIL ÜYE OLUNUR?

Her yıl daha önceden Medeniyetler Korosu yönetimi tarafından belirlenen ve duyurusu yapılan tarihlerde sınav yapılır. Bu sınavda 18-65 yaş arası adayların müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritm duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şarkı söylemesi istenir. Adaylara genel kültür ve mesleki formasyon düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur. Daha sonra koro yönetimi tarafından kazanan adaylar seçilerek, katılan tüm adaylara sonuçlar haber verilir.

Cumhuriyet Gazetesi