Türkiye, Erivan’da Ermenistan karşısında 1-2 kazandı

Euro 2024 elemeleri: Türkiye ilk maçta, Ermenistan deplasmanında 1-2 kazandı

55 dakika önce

Türkiye A Milli Fuçtbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında Ermenistan’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan’ın konuğu oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Ozan Kabak’ın kendi kalesine attığı golle Ermenistan öne geçti.

dakikada Orkun Kökçü ceza sahası dışından vuruşuyla elde ettiği golle skora denge getirdi.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Kerem Aktürkoğlu ise 64. dakikada kaydettiği golle durumu 2-1 yaptı.

BBC