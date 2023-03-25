Türkiye, Erivan’da Ermenistan karşısında 1-2 kazandı

Euro 2024 elemeleri: Türkiye ilk maçta, Ermenistan deplasmanında 1-2 kazandı
55 dakika önce
Türkiye A Milli Fuçtbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında Ermenistan’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan’ın konuğu oldu.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Ozan Kabak’ın kendi kalesine attığı golle Ermenistan öne geçti.
- dakikada Orkun Kökçü ceza sahası dışından vuruşuyla elde ettiği golle skora denge getirdi.
Oyuna ikinci yarıda dahil olan Kerem Aktürkoğlu ise 64. dakikada kaydettiği golle durumu 2-1 yaptı.
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