Fanatik Ermeniler 2007 tişörtleriyle Türkiye maçını siyasileştiriyor

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A milli takımımızın Ermenistan ile oynayacağı maç öncesinde Ermeniler karşılaşmayı siyasete dönüştürmeye çalışıyor. İşte detaylar…

Bu akşam oynanacak Ermenistan-Türkiye maçı öncesinde fanatik Ermeniler karşılaşmayı siyasi platforma çekmeye çalışıyor.

Maçın oynancağı başkent Erivan’da tamamen siyah giyimli üzerlerinde 2007 yazan tişörtlerle maçın oynanacağı Cumhuriyet stadına hareket eden Ermeni taraftarlar, Türkiye ve Azerbaycan aleyhine sloganlar attılar. 2007 yılında Türkiye, Ermenistan ve

Azerbaycan’ı ilgilendiren 2 önemli olay gerçekleşti.

* 2007 yılında Dağlık Karabağ çevresindeki bölgeler Azerbaycan’a teslim edildi. Dağlık Karabağ’a ara statü verildi.

* 19 Ocak 2007’de Türkiye’de yaşayan Ermeni asıllı gazeteci Hrant Dink suikaste kurban gitti.

Milli maç öncesi tamamen siyah giyimli fanatik Ermeniler, Türkiye ve Azerbaycan aleyhine sloganlar atarak stada yürüdü. Sweetlerde 2007 ibaresi yer aldı. Olay siyasi platforma döküldü https://t.co/aHgW4CdPgB — Fotospor (@EfsaneFotospor) March 25, 2023

https://www.fotospor.com/futbol/fanatik-ermeniler-2007-tisortleriyle-turkiye-macini-siyasilestiriyor-562390