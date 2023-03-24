Şair Kirkor Yeteroğlu hayatını kaybetti

Türkiye Ermeni toplumundan şair Kirkor Yeteroğlu geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yeteroğlu 28 Mart Salı günü toprağa verilecek.

Yeteroğlu bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Yeteroğlu 20 Temmuz 1950’de Malatya Arapgir’de doğdu. İlköğrenimini Çemişgezek ve Arapgir’de gördü. 1964-1966 arası Üsküdar Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi ortaokul bölümüyle Arapgir Ortaokulu’nda öğrenimini sürdürdü. 1968-1971 arası Diyarbakır’da yaşadı. Yeteroğlu yaşamını Mayıs 1974’ten beri İstanbul’da sürdürüyordu.



Yeteroğlu’nun yazı ve şiirleri pek çok edebiyat dergisinin yanısıra Agos’ta da yayınlanmıştı.

Kirkor Yeteroğlu, yaklaşık kırk yıllık şiir birikimini Kırık Çan başlıklı kitapta toplamıştı.

Kirkor Yeteroğlu için 28 Mart Salı günü saat 14.00’te Üsküdar Surp Haç Kilisesi”nde cenaze töreni düzenlenecek.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28382/sair-kirkor-yeteroglu-hayatini-kaybetti